Як захистити свою землю в Криму: з'явилася докладна інструкція

Захистити свою землю в окупованому Криму можна, незважаючи на указ президента РФ про заборону володіння ділянками на півострові іноземцями. Оскільки Крим приєднали до РФ незаконно, українці мають всі права відстоювати свою землю.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру представництва президента України в окупованому Криму. Так, щоб не втратити ділянку в окупації, необхідно виконати кілька кроків.

Що потрібно зробити:

звернутися в прокуратуру АР Крим з повідомленням про факт вилучення земельної ділянки, де зареєструють кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення на території тимчасово окупованого Криму;

співпраця з прокуратурою АР Крим для направлення матеріалів до Офісу Прокурора міжнародного кримінального суду для проведення розслідування ситуації в Україні, адже дії окупаційної влади є військовим злочином відповідно до статті 8 Римського Статуту;

відправити індивідуальну скаргу до Європейського суду з прав людини, оскільки держава-окупант порушує право на мирне володіння майном, гарантоване статтею 1 Протоколу № 1 до Європейської Конвенції з прав людини.

Інструкція, як захистити права на ділянку. Представництво президента України в Криму Facebook

Як писав OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підписав указ про заборону на володіння ділянками землі в анексованому Криму іноземцям, в тому числі і українцями. Ділянки примусово продадуть громадянам Росії.