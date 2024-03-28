Буданов назвал Telegram проблемой для нацбезопасности, но признал его пользу: о чем идет речь

Мессенджер Telegram оказывает разрушительный эффект в Украине. Однако благодаря ему можно что-нибудь доносить людям на оккупированных территориях.

Об этом глава Главного управления Минобороны Кирилл Буданов заявил на форуме Kyiv Stratcom Forum 2024. При этом он отметил, что выступает против притеснений свободы слова.

"У нас любой может сделать канал, начать на нем писать все, что заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это немного иначе называется", – сказал глава ГУР.

Впрочем, по словам Буданова, Telegram помогает информационно влиять на население временно оккупированных регионов.

"Это то, что более-менее работает", – добавил глава разведывательного ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий зарегистрировал законопроект по регулированию деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, особенно Telegram.

Напомним, что в среду, 27 марта, Буданов заявил, что о подготовке к теракту в подмосковном "Крокус Сити" Россия знала минимум за месяц. Кремль допустил, чтобы это произошло, и есть несколько объяснений, почему допустил.

"Для чего они допустили, чтобы это произошло, – есть несколько вариантов. Первое - это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант - они действительно недооценили масштабы произошедшего. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить по всему Украину", – отметил Буданов.

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