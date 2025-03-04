Как заменить украинский слово 'освіжаючий': варианты

Каждому из нас приятно в теплую весеннюю погоду освежить себя каким-нибудь приятным прохладным напитком. Но знаете ли вы, каким прилагательным правильно назвать такой напиток, когда вы говорите на украинском языке?

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Многим придет в голову слово "освіжаючий". Впрочем, его употребления лучше избегать, ведь суффикс -юч- выдает в нем активное причастие – часть речи, не свойственную украинскому. OBOZ.UA разбирался, чем можно заменить это неправильное слово.

Словарь украинского языка в 11 томах предлагает вариант "освіжний". Он толкует это слово, как кое-что, что вызывает чувство свежести, прохлады или же снимает чувство усталости, восстанавливает силы, возвращает бодрость. Следовательно, это ровно то значение, которое нам нужно в этом случае.

Впрочем, это не все варианты, которые можно использовать взамен активного причастия "освіжаючий". Часто его можно заменить, полагаясь не только на значение, но и на контекст.

Если мы говорим просто о низкой температуре, которая дает ощущение свежести в жару, то здесь можно употребить прилагательное "прохолодний". О напитках, которые следует употреблять при низкой температуре, правильно будет сказать "прохолоджувальні".

В случае, когда нам важно чувство бодрости после употребления того же напитка, следует употребить прилагательное "бадьорливий". А когда мы говорим об атмосфере события или настроении, то здесь уместно будет слово "жвавий".

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