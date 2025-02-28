Как будет по-украински 'безвыходное положение': объяснение

Литературному персонажу барону Мюнхгаузену (а у него был реальный прототип) приписывали умение ни в коем случае не огорчаться и мотивационное изречение о том, что выход можно найти всегда. Но знаете ли вы, как на украинском языке называется ситуация, из которой, кажется, выхода не найти?

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Если вы припомнили фразу упомянутого выше барона: "Безвыходных положений не бывает", которую он говорил в советском мультике, наверное, вы долгое время находились под влиянием русского языка. Вероятно, теперь вы переводите эту фразу дословно: "Безвихідних положень не буває". OBOZ.UA разбирался, насколько удачным будет такой перевод.

Начнем со слова "положення". Как объяснила OBOZ.UA языковед и писательница Ольга Дубчак, Словарь украинского языка в 11 томах основными представляет два его значения: местонахождение чего-либо в пространстве или свод правил или законов по какому-либо вопросу. В значении "становище" это слово можно употреблять только в разговорной речи. Следовательно, если и переводить дословно, то лучше воспользоваться вариантом "безвихідне становище": "Безвихідних становищ не буває".

Впрочем, и это не лучший вариант. Украинский язык тяготеет к экономии языковых средств, и там, где можно из нескольких слов сделать одно, лучше именно так и поступить. Кстати, словари знают, как это сделать, когда вы говорите о затруднительной ситуации. Они предлагают употреблять слово "безвихідь". Вот как оно употреблялось в украинской литературе:

Він у безвиході весь час вірив, що то був знак долі, яка вихопить його із содому страху (Р. Иваничук);

Дивне почуття – чи то безвілля, чи то безвиході – оволоділо мною (Б. Олейник).

Однако, если вы хотите говорить по-украински действительно мастерски, вам не помешает изучить и несколько синонимов. Это могут быть как отдельные слова:

скрута;

безвихіддя;

безнадія;

глухий кут.

Так и целые фразеологизмы:

хоч з мосту та в воду;

хоч вовком вий;

хоч кричи [караул (пробі)];

хоч сядь та й плач;

хоч головою об стіну бийся;

хоч вішайся;

хоч кулю в лоб;

хоч укороти собі віку;

хоч лягай та вмирай (помирай);

хоч у яму (домовину, могилу) лягай;

хоч у зашморг лізь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли употреблять слова "кілька" и "декілька" и есть ли между ними разница.

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