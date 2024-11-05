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Как заменить на украинском популярное "короче": правильные варианты

Алина Милсент
Общество
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Как заменить на украинском популярное 'короче': правильные варианты

Суржик и русизмы портят благозвучие украинского языка. Особенно трудно искоренять слова-паразиты, часто проникающие в разговорный язык. К примеру, многие даже не замечают, как часто употребляют "короче", которое, кстати, можно заменить украинскими вариантами с тем же значением.

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Ведущая и блоггер Марина Черечеча рассказала, чем можно заменить популярный суржик. Она советует употреблять "одним словом" (также можно просто "словом") или "менее с тем".

Калькой является и словосочетание "коротше кажучи", что имеет примерно такое же значение. Ее лучше заменить более удачными украинскими аналогами:

  • простіше кажучи;
  • простішими словами;
  • якщо стисло;
  • якщо коротко;
  • одне слово;
  • у двох словах;
  • швидше б сказати.

Также предлагаем правильный перевод постоянных фраз со словом "коротко":

  • долго ли, коротко ли – чи довго, чи не довго або "по якійсь годині";
  • коротко и ясно – тут можна використовувати дослівний переклад – коротко і ясно;
  • короче воробьиного носа – у комареву лапку, як комарів носик;
  • короче всего – найближче або найкоротше;
  • я с ним коротко знаком – я добре (близько) з ним знайомий;
  • становиться короче – коротшати.

Кстати, популярной стала традиция употреблять "крайний" вместо "последний". Вероятно, все произошло от предрассудка. Можно даже услышать, что 31 декабря – "крайний день в этом году". В каких случаях "крайний" будет ошибкой – читайте в материале.

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