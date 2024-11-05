Как заменить на украинском популярное 'короче': правильные варианты

Суржик и русизмы портят благозвучие украинского языка. Особенно трудно искоренять слова-паразиты, часто проникающие в разговорный язык. К примеру, многие даже не замечают, как часто употребляют "короче", которое, кстати, можно заменить украинскими вариантами с тем же значением.

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Ведущая и блоггер Марина Черечеча рассказала, чем можно заменить популярный суржик. Она советует употреблять "одним словом" (также можно просто "словом") или "менее с тем".

Калькой является и словосочетание "коротше кажучи", что имеет примерно такое же значение. Ее лучше заменить более удачными украинскими аналогами:

простіше кажучи;

простішими словами;

якщо стисло;

якщо коротко;

одне слово;

у двох словах;

швидше б сказати.

Также предлагаем правильный перевод постоянных фраз со словом "коротко":

долго ли, коротко ли – чи довго, чи не довго або "по якійсь годині";

коротко и ясно – тут можна використовувати дослівний переклад – коротко і ясно;

короче воробьиного носа – у комареву лапку, як комарів носик;

короче всего – найближче або найкоротше;

я с ним коротко знаком – я добре (близько) з ним знайомий;

становиться короче – коротшати.

Кстати, популярной стала традиция употреблять "крайний" вместо "последний". Вероятно, все произошло от предрассудка. Можно даже услышать, что 31 декабря – "крайний день в этом году". В каких случаях "крайний" будет ошибкой – читайте в материале.

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