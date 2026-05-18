Сообщают, что американские сотрудники спецслужб по приказу Трампа собрали всё, что подарили членам делегации в КНР, – телефоны, сувениры и т.д., выбросив всё в мусорный бак непосредственно перед трапом самолёта, нисколько не комплексуя.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Навіть просто на борт літака (щоб тихесенько позбавитися всього потім) нічого не мало потрапити.

Зазначається, що, з огляду на репутацію Китаю як першокласного кібершпигуна, це була технічна обережність, яка, звісно, вельми контрастувала з розкішним дипломатичним іміджем поїздки.

Але водночас, вважаю, це був і чудовий меседж Трампа – не тільки американцям, але й світові: КИТАЮ – НЕ ВІРЮ!

Світ почув.

Адже такої ДЕМОНСТРАТИВНО БЕЗСОРОМНОЇ обережності він ще не бачив…