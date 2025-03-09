Как заменить на украинский слова 'конвульсии', 'бюст', 'синхронно': объяснение

Рост интереса к украинскому языку в мире побуждает к повышению внимания к его чистоте и красоте. Чтобы сохранить неповторимость и мелодичность нашего языка, важно использовать слова вместо чужеземных.

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Хотя иноязычные термины могут казаться современными, украинский язык богат соответствиями, которые легко заменят заимствования. Чтобы лелеять нашу соловьину, чтобы сохранять ее богатство и звучность, следует употреблять удельные слова вместо того, чтобы часто использовать заимствования из других языков.

Конечно, иноязычные слова кажутся более модными, но у нашего языка много своих соответствий, которые могут с легкостью заменить чужеземные выражения. Помогут в этом примеры распространённых слов с украинскими аналогами.

OBOZ.UA подготовил список, который поможет вам улучшить вашу речь и сделать его более украинским.

Как заменить иноязычные слова на украинские

Украинцы часто употребляют слова, которые имеют иностранное происхождение, даже не задумываясь, что они могут быть заменены на украинские соответствия. Предлагаем несколько распространенных иностранных слов, которым можно найти более простые украинские аналоги:

Агрессивный можно заменить на "нападницький" или "лютий".

можно заменить на "нападницький" или "лютий". Бюст заменяется на "погруддя".

заменяется на "погруддя". Конвульсии могут быть заменены на "корчі" или "судоми".

могут быть заменены на "корчі" или "судоми". Синхронно – "одночасно".

– "одночасно". Сервис заменяется на "обслуговування".

заменяется на "обслуговування". Плюрализм можно заменить на "множинність".

можно заменить на "множинність". Кредитор может быть заменен на "позикодавець".

может быть заменен на "позикодавець". Индекс – соответствием будет "покажчик", "список" или "перелік".

Этот список можно продолжать, ведь наш язык богат словами, которые заменяют заимствования из других языков. Заботимся о сохранении и развитии украинского языка, чтобы он звучал естественно и правильно в каждом употребленном слове.

Ранее OBOZ.UA писал, как лучше на украинском языке сказать "освежающий".

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