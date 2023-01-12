Как выехать за границу волонтерам и водителям: в ГПСУ назвали перечень необходимых документов

В Украине продолжает действовать военное положение и мобилизация, поэтому мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию страны. Однако волонтеры и водители имеют право выехать за границу.

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Для этого им нужно иметь необходимые документы. Какие именно, украинцам рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Там отметили, что мужчин, которые перевозят медицинские или гуманитарные грузы автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ или других военных формирований, а также населения, Украины, могут пропускать через государственную границу. Для этого водителю нужно иметь:

– соответствующие разрешения о выезде из Украины за границу;

– информация о гражданине, который пересекает границу, должна находиться в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность "Шлях".

Решение о выезде мужчин-водителей, перевозящих грузы для нужд сил обороны Украины, а также медицинские или гуманитарные грузы, принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городскими военными администрациями.

В ГПСУ отметили, что такое разрешение можно получить при наличии соответствующего обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений:

– военных, правоохранительных органов;

– военных администраций;

– медицинских учреждений;

– отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения и какие документы для этого нужны. Все детали в нашем материале.

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