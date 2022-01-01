"Так хочется жить в украинской Швейцарии, как вы обещали": украинцы отреагировали на обращение Зеленского

Юрий Сергиенко
Общество
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'Так хочется жить в украинской Швейцарии, как вы обещали': украинцы отреагировали на обращение Зеленского

Украинцы бурно отреагировали на поздравление президента Владимира Зеленского. Некоторые из них негативно высказались о главе государства, а другие встали на его защиту.

Об этом граждане написали в социальных сетях. Мнения разделились: часть комментаторов критиковала президента и заявляла о невыполненных обещаниях. Но были и те, кто считает, что и поздравление, и сам глава государства – лучшие за все время независимости (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Что писали критики:

  • "Не нуждаемся в поздравлении президента ... который обещал одно - делает полностью противоположное",

Видео дня

  • "В этом году надеюсь вы уйдете в отставку",

  • "Так хочется жить в украинской Швейцарии, как вы и обещали".

Что писали защитники главы государства:

  • "Спасибо, что дали возможность увидеть тех, кто незаметно и всегда стоит на страже достоинства нашей страны",

  • "Это лучший президент за все 30 лет независимости",

  • "Мы с вами".

Реакция сети на обращение Зеленского.
Реакция сети на обращение Зеленского.
Реакция сети на обращение Зеленского.
Реакция сети на обращение Зеленского.
Реакция сети на обращение Зеленского.
Реакция сети на обращение Зеленского.
Реакция сети на обращение Зеленского.

Напомним, что в своем поздравлении глава государства отметил, что уходящий год стал особенным, поскольку Украина отметила 30-летие независимости.

Также Зеленский подчеркнул, что украинцы – невероятные, и именно они создавали Украину все годы независимости.

Кроме того, он отметил героизм врачей; военных и добровольцев, которые защищали и продолжают защищать страну на Донбассе; и представителей других профессий, сыгравших не менее важную роль в строительстве государства.

О том, когда и в каких странах отметили Новый год, читайте в нашем материале. Также OBOZREVATEL собрал видео из разных городов мира, где запускали масштабные салюты.

УкраинаНовый год-2022Владимир Зеленский