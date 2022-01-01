'Так хочется жить в украинской Швейцарии, как вы обещали': украинцы отреагировали на обращение Зеленского

Украинцы бурно отреагировали на поздравление президента Владимира Зеленского. Некоторые из них негативно высказались о главе государства, а другие встали на его защиту.

Об этом граждане написали в социальных сетях. Мнения разделились: часть комментаторов критиковала президента и заявляла о невыполненных обещаниях. Но были и те, кто считает, что и поздравление, и сам глава государства – лучшие за все время независимости (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Что писали критики:

"Не нуждаемся в поздравлении президента ... который обещал одно - делает полностью противоположное",

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"В этом году надеюсь вы уйдете в отставку",

"Так хочется жить в украинской Швейцарии, как вы и обещали".

Что писали защитники главы государства:

"Спасибо, что дали возможность увидеть тех, кто незаметно и всегда стоит на страже достоинства нашей страны",

"Это лучший президент за все 30 лет независимости",

"Мы с вами".

Напомним, что в своем поздравлении глава государства отметил, что уходящий год стал особенным, поскольку Украина отметила 30-летие независимости.

Также Зеленский подчеркнул, что украинцы – невероятные, и именно они создавали Украину все годы независимости.

Кроме того, он отметил героизм врачей; военных и добровольцев, которые защищали и продолжают защищать страну на Донбассе; и представителей других профессий, сыгравших не менее важную роль в строительстве государства.

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