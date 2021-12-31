Где смотреть лучшие фейерверки на Новый год 2022: прямые трансляции

Уже совсем скоро, в ночь с 31 декабря на 1 января, люди во всем мире будут встречать Новый год. Празднование сопровождается не только обильными блюдами на столах, подарками под елкой или самыми лучшими нарядами, но и яркими, незабываемыми салютами. В некоторых городах они настолько масштабны, что их ожидают больше, чем само событие уходящего года.

Отметим, что пандемия COVID-19 повлияла на многие города и привела к отмене грандиозных шоу в конце года. Несколько европейских, американских, индийских и африканских городов решили отменить фейерверки. Однако традиционные салюты в Дубае, Париже, Сиднее, Нью-Йорке и Лондоне пройдут по расписанию. OBOZREVATEL собрал видеотрансляции с разных городов мира (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Дубай

Традиционно фейерверк покажут прямо из небоскреба высотой 828 метров Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире. Организаторы покажут анимацию, световое и лазерное шоу.

Париж

Салюты будут греметь по всему городу, но главный фейерверк по традиции покажут над Эйфелевой башней. Многие французы соберутся в одном месте, чтобы встретить 2022 год.

Сидней

Вечеринку со звездами в новогоднюю ночь покажут в прямом эфире из Сиднейского оперного театра. В ночь с 31 декабря на 1 января люди попрощаются с 2021 годом под яркие салюты.

Нью-Йорк

Также многие американцы соберутся на главной площади Манхэттена в Нью-Йорке Таймс-сквер, чтобы встречать Новый год под салютами. Отметим, что обычно горожан засыпают огромным количеством конфетти.

Лондон

Новый год в Лондоне не такой популярный праздник, как Рождество, но его все равно не обходят вниманием. Новогоднюю ночь многие англичане встречают возле часовой башни Вестминстерского дворца Биг-Бена.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как встречать Новый год и что нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньги. Отметим, что символом 2022-го будет Черный водяной тигр.