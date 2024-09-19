'Как справиться с травмой войны': психологи Фонда Рината Ахметова провели лекцию для медицинских работников в Павлограде

Стартовал новый этап проекта Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны. Мобильные бригады психологов Фонда снова отправились в путешествия по Украине, чтобы помогать людям, которые несут повышенную психоэмоциональную нагрузку. На днях команда психологов провела групповую лекцию на тему "Как справиться с травмой войны" для медицинских работников в городе Павлоград на Днепропетровщине.

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Проект психологической помощи начался в 2014 году, а в 2022 к нему присоединились мобильные бригады психологов. В этом году в течение всей осени будут продолжаться выезды, в рамках которых специалисты будут работать с жителями прифронтовых территорий, медицинскими и социальными работниками.

Евгения Головачева, психология Фонда, не в первый раз участвует в проекте. Она вынужденно выехала из города в Запорожской области, который оккупировал враг, так что Евгения хорошо понимает переживания людей, которым помогает.

"Я уже два года живу по этой теме. Много работала с людьми в подвалах, на горячей линии по психологической помощи. В команде мобильной бригады психологов Фонда Рината Ахметова мы взаимодействуем с медицинскими работниками относительно того, как справиться со стрессом, что такое травма войны, эмоциональное выгорание, как врачи справляются с происходящим в Украине. Корректируем программу в зависимости от того, в чем нуждается наша аудитория", – объясняет Евгения.

Психолог Артем Головачев из Запорожья работал в мобильной бригаде Фонда впервые. По его словам, очень важно, чтобы люди знали и понимали, как бороться со стрессом, чтобы предупредить дальнейшую травматизацию и более сложные последствия, среди которых – состояние избегания и ступора, а также посттравматическое стрессовое расстройство.

"Профессия медицинского работника накладывает определенный отпечаток на восприятие человеком стресса и борьбу с ним, и стрессоустойчивость – это то, что помогает. Врачи и персонал задавали нам вопросы, делились своим опытом, были очень энергичными. Я получил удовольствие от общения с аудиторией и увидел, как заряжаются люди на лекции", – рассказывает Артем.

Медицинская статистка Ксения Лукьяненко посетила групповую лекцию мобильных психологов Фонда и поделилась своими впечатлениями.

"Мне очень понравился тренинг, было очень полезно. Психологическая помощь нужна всем – и не нужно стесняться за ней обращаться", – уверена Ксения.

Более 1075000 жителей Украины уже получили психологическую помощь от Фонда во время войны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу Травма войны.