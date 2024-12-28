Как сказать на украинском 'перегнуть палку': лучшие соответствия

Время от времени каждый из нас делает что-то с перебором, слишком старается и получает из-за этого неудовлетворительный результат. Какой фразеологизм вы используете в том случае, когда говорите по-украински?

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Обычно первым на ум приходит высказывание "перегнути палицю". Однако, на самом деле это калька с русского, которой следует избегать. Тем более что украинская фразеология богата колоритными эквивалентами. OBOZ.UA собрал немало интересных вариантов.

На самом деле вариант "перегнути палицю" можно встретить в литературном украинском языке. Например, у Ивана Цюпы: "Будемо самокритичні, Муравйов, ми перегнули трохи палку". Однако большинство таких примеров приходится на литературу советского периода, когда было чрезвычайно сильно влияние русского языка.

Если же обратиться к украинским фразеологическим словарям, то для описания ситуации, когда кто перестарался, можно найти вот какие слова и высказывания:

перебрати;

переборщити;

перестаратися;

передати куті меду;

перейти міру;

перебрати мірку;

перехопити/перебрати/взяти через край;

перейти межу;

перетягти струну;

вхопити лишку.

Как видим, вариантов сказать о том, что кто-то приложил слишком много усилий, хватает. Используйте их в своей повседневной речи, обогащайте ее новыми фразеологизмами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском языке правильно сказать "делу время, а потехнет час".

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