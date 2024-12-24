Как сказать на украинском 'делу время, а потехе час': точные варианты

Фразеологизмы не следует переводить дословно, иначе они могут терять значение и смысл. Эти особые обороты речи сформировались исторически, на основе культурных или фольклорных аспектов.

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Многие слышали выражение "делу время, а потехе время". OBOZ.UA разбирался, как его перевести на украинский.

Украинский язык богат синонимами и различными выражениями, поэтому выбор конкретного варианта может зависеть от контекста или стиля речи.

"Делу время, а потехе час" – говорят, когда хотят подчеркнуть, что для каждого дела есть свой оптимальный период для выполнения. Выражение конкретно указывает на то, что есть время для работы и время для отдыха.

В украинском языке есть ряд ответчиков:

попрацюєш улітку – відпочинеш узимку;

іди в гості сміло, як не жде (дома) діло;

коли почав орати, так у сопілку не грати.

Или же можно сказать просто "на все свій час".

Например:

Комбайнер наставляв свого учня не гаяти час на дурниці: коли почав орати, так у сопілку не грати.

"Вже й вечоріє, а ти ще до праці не брався, - бідкалася Мотря. – Йшов би в гості сміло, але не жде дома діло".

Важно искоренять суржик и русизмы. Некоторые закрепившиеся в бытовом употреблении фразы и словосочетания являются типичной языковой калькой, которую следует заменить на аутентичные украинские слова. Например, многие употребляют выражение "кружится голова". Как его следует перевести – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как колоритно описать по-украински похожих людей и почему выражение "оба рябое" – не всегда уместно.

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