Как сказать на украинском "кое-где": лучшие варианты
Украинский язык чрезвычайно богат, и открывать его богатства можно каждый день. Особенно рекомендуется это делать тем, кто недавно перешел из русского и до сих пор не всегда может сразу подобрать слова.
Так, например, не всем бывает просто перевести наречие "кое-где". Хотя в действительности в украинском языке существует целый перечень соответствий. OBOZ.UA изучил словари и рассказывает о самых лучших и самых точных вариантах перевода.
Это наречие, которое может вызвать сложности, описывает нечто, что происходит не повсеместно – в некоторых местах. На украинском о таких обстоятельствах можно сказать несколькими способами (обязательно обратите внимание на написание):
- де-не-де;
- деінде;
- місцями;
- подекуди;
- десь-колись;
- інде;
- десь-не-десь;
- там і сям;
- то там, то сям.
Вот несколько примеров употребления этих наречий из украинской литературы. Они помогут лучше почувствовать нюансы значения этих слов:
По долині понад водою стояв туман густими пасмами, подекуди вже розірваними (Иван. Нечуй-Левицкий)
***
Хата осунулась... Стріха місцями повигнивала, покрівля де-не-де провалилася, вікна побиті (Панас Мирный)
***
Зимою були великі сніги, так деінде закидало, що аршинів у три було, а усюди на рівному і не було менш аршина (Григорий Квитка-Основьяненко)
***
Чорвоніє по пустині
Червона глина та печина,
Бур'ян колючий та будяк,
Та інде тирса з осокою
В яру чорніє під горою (Тарас Шевченко)
***
Десь-не-десь стирчить по одному невеличкому будячкові (Иван Франко)
***
Там і сям.. на сонці грілися жовті гадюки (Агатангел Крымский)
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Ще тільки декуди блищить рілля у чорно-синій соковитій барві, Ще календар не означив весни (Максим Рыльский).
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский слово "вроде".
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