Как сказать на украинском 'кое-где': лучшие варианты

Украинский язык чрезвычайно богат, и открывать его богатства можно каждый день. Особенно рекомендуется это делать тем, кто недавно перешел из русского и до сих пор не всегда может сразу подобрать слова.

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Так, например, не всем бывает просто перевести наречие "кое-где". Хотя в действительности в украинском языке существует целый перечень соответствий. OBOZ.UA изучил словари и рассказывает о самых лучших и самых точных вариантах перевода.

Это наречие, которое может вызвать сложности, описывает нечто, что происходит не повсеместно – в некоторых местах. На украинском о таких обстоятельствах можно сказать несколькими способами (обязательно обратите внимание на написание):

де-не-де;

деінде;

місцями;

подекуди;

десь-колись;

інде;

десь-не-десь;

там і сям;

то там, то сям.

Вот несколько примеров употребления этих наречий из украинской литературы. Они помогут лучше почувствовать нюансы значения этих слов:

По долині понад водою стояв туман густими пасмами, подекуди вже розірваними (Иван. Нечуй-Левицкий)

***

Хата осунулась... Стріха місцями повигнивала, покрівля де-не-де провалилася, вікна побиті (Панас Мирный)

***

Зимою були великі сніги, так деінде закидало, що аршинів у три було, а усюди на рівному і не було менш аршина (Григорий Квитка-Основьяненко)

***

Чорвоніє по пустині

Червона глина та печина,

Бур'ян колючий та будяк,

Та інде тирса з осокою

В яру чорніє під горою (Тарас Шевченко)

***

Десь-не-десь стирчить по одному невеличкому будячкові (Иван Франко)

***

Там і сям.. на сонці грілися жовті гадюки (Агатангел Крымский)

***

Ще тільки декуди блищить рілля у чорно-синій соковитій барві, Ще календар не означив весни (Максим Рыльский).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский слово "вроде".

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