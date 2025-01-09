Сейчас на расее пытаются устроить мыльную оперу под названием "Муж симонянши пережил клиническую смерть". Сама Симонянша строчит слезные, исполненные трагедии посты в телегу, где рассказывает о том, что она плачет, ее и его мамы – тоже плачут, и даже бобры обливаются слезами, но получается у нее это фальшиво, как и все остальное. Нельзя сказать, что реакции вовсе не случилось, она конечно есть и некоторые ответные посты написаны, что называется не в бровь, а в глаз.

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Тем не менее, искусственное раздувание этой темы наводит на мысль о том, что всем этим прикрывается что-то другое, более неприятное. Просто для сравнения, каждый может подумать о своей реакции на то, что ласты склеил или близок именно к такому положению дел не наркоман, муж боброедки, а другой, известный наркоман. Какова была бы ваша реакция? Тем не менее, тема эта возгоняется профессионально, пусть и не пафосно. А на самом деле, прикрывать есть что. Например, сейчас там боятся задать простой вопрос: "Ну и что теперь с черноморским флотом (они это упорно называют флотом)?"

Но есть и другие темы, которые прямо касаются такой любимой темы самого прутина и его холуев, как геополитика. Все они так любят рассказывать о зонах влияния, дружественных и не дружественных странах и соответственно, каких становится больше, а каких – меньше. Судя по всему, недавно прошел строгий запрет на употребление слова Сирия, а ведь недавно оно фигурировало почти во всех внешнеполитических новостях, начиная от любимого конька – борьбы с сионизмом и заканчивая голосованием в ООН по поводу очередного беда Небензи, а теперь – все. Наверное з упоминание Сирии всуе, там скоро будут давать "пятерочку" просто навскидку, без обсуждения обстоятельств.

Но как на наш взгляд, самым интересным является узел "Армения-Азербайджан". Интересен он тем, что с течением времени, прутин подыгрывал то одной стороне военного конфликта, то другой, чтобы растянуть его до бесконечности. Но вот война закончена и Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Не сказать, что конфликт исчерпан до дна, тем не менее, границы восстановлены и военные действия на территории одной из этих стран, прекращены.

В таком случае, гроссмейстер мог бы сохранить довольно ровные, пусть и не вполне дружественные отношения с обеими сторонами. Игрок классом пониже, остался бы в шоколаде с одной из сторон и скорее всего с той, которая победила в войне. Ну а идиот или клинический лузер, окажется в контра с обеими сторонами. Как несложно догадаться, именно к такому раскладу пришел геостратег и многоходовщик, повелитель тайных чемоданов и пациент, который прямо заявлял о том, что в современном мире нет ни одного поличтического деятеля, который мог бы хотя бы как-то сравниться с ним.

Технически он конечно прав, поскольку с таким убогим персонажем, никто даже равняться не станет, просто от омерзения, а с другой стороны, в любом сравнении нужен профильный арбитр и соответствующие критерии оценки. А в данном случае этим арбитром может быть светило из области клинической психиатрии, которое может делать свои выводы по косвенным признакам, поскольку объективные обследования могут быть произведены только в Гааге, если до нее дойдет дело. Но и косвенных признаков, включая знаменитые столы-аэродромы или те же чемоданы с ДНК, уже достаточно для этих самых выводов. И понятно, что в этой категории никто не станет тягаться с недо-фюрером.

Как известно, победившей стороной в тридцатилетней Армяно-Азербайджанской войне, является Азербайджан и по технике москва вроде бы пыталсь поставить на победителя, но понятно, что делала она эта фальшиво, поскольку всем было ясно, что она вынуждено слила Армению, не выдержав противостояния с Турцией, которая крепко держит москву за газовые помидоры в виде газопроводов. Но прямо этого признавать никто не станет и потому получилась какая-то странная и неустойчивая конструкция, которая практически рухнула после атаки на азербайджанский авиалайнер.

Очевидно, что Баку вынужден был играть роль добрососедства за то, что кремль кинул своего союзника, но это была тоже – вынужденная игра, поскольку интересы Турции в россии, да и самого Азербайджана, прямо противоположны российским. С Турцией – отдельная тема, а вот Азербайджану очень желательно ликвидировать прямого конкурента на нефтегазовом рынке Европы, куда он заходит все более широко. И москва сама дала повод для того, чтобы прекратить эту игру.

Причем повод этот не связан не только с самим фактом обстрела азербайджанского самолета, но с тем – как себя повела москва после этого. А там – продолжают углублять конфликт и уже вспомнили о том, что в финальной фазе боевых действий, азербайджанские средства ПВО сбили российский вертолет. Раз уже лапти извлекли из нафталина эту историю, то отношения с Азербайджаном уже приобрели необратимо негативный характер. По этому поводу, азербайджанская пресса сегодня написала такое:

"…Внесём ясность. Вертолёт, о котором речь, был сбит в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года., за несколько часов до того, как боевые действия в Карабахе были остановлены. Летел без опознавательных знаков, устраивал опасные манёвры вблизи азербайджанских позиций на границе с Арменией. И ещё раз: происходило всё в боевой обстановке и на фоне неизбежной в таких ситуациях "войны нервов". Это не гражданский самолёт, который летел по расписанию в гражданский аэропорт и подвергся сначала глушению при помощи РЭБ, а затем по нему ударили из "Панциря". То есть пример сам по себе некорректен. Тем не менее Азербайджан уже через несколько часов (!!!) признал свою ответственность, принёс извинения и пообещал выплатить компенсации членам семей погибших лётчиков.

Инцидент с обстрелом миротворцев произошёл во время антитеррористических рейдов 19–20 сентября 2023 года. То есть опять на фоне боевых действий. Азербайджан предупредил о своих рейдах российских миротворцев и призвал не покидать мест расположения. Напомним, о том, что на земле работают системы РЭБ и ПВО, азербайджанских лётчиков в небе над Грозным никто не предупредил. Погибшие миротворцы оказались на своём автомобиле без обязательного в таких случаях российского триколора вблизи азербайджанских позиций, причём вели себя, скажем так, неосторожно. Тем не менее президент Азербайджана Ильхам Алиев через несколько часов позвонил президенту России Владимиру Путину, выразил соболезнования, принёс извинения.

В обоих инцидентах Генпрокуратура Азербайджана немедленно возбудила дело. Более того, как упоминало, в частности, РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в силовых структурах Азербайджана, подозреваемые отстранены от командования и задержаны, что Генпрокуратура Азербайджана ведёт расследование и находится в тесном контакте с Генпрокуратурой России…"

Очень жаль, что этот острый и точный текст не вышел за пределы азербайдженского информационного пространства, а он еще раз иллюстрирует суть лаптей. Теперь азербайджанцы вынуждено занялись разоблачением того потока фейков, которые постоянно гонит российская пропаганда по любому поводу. В частности, ежедневные потоки нечистот несутся и на Украину. Именно поэтому мы и приводим такую большую цитату. И между прочим Симонянша и ее недожмуренный муженек, являют собой важные шестеренки в этом отложенном фейкомете.

В общем, если в москве опустились до матерных эпитетов в сторону Алиева и те, кто это озвучил в эфире, не понесли за это ответственности, это значит, что действовали они не от себя, а санкционировано и что эти уже личные выпады не могут испортить двухсторонних отношений, поскольку портить уже нечего. Вернее, все уже испорчено до такой степени, что даже имитировать "дружественные отношения" уже не имеет смысла. А конторский канал, по этому поводу, делает короткую утечку из администрации прутина, что выглядит очень показательно:

"…В Кремле возмущены давлением Алиева (которого подначивает Эрдоган). "Владимир Владимирович принес извинения за сбитый борт. Зачем дальше мусолить эту тему?", – говорят высокопоставленные источники в АП. Там убеждены, что решение Азербайджана ограничить полеты в Россию больше ударит по Баку, чем по Москве. Однако, как нам удалось узнать, Алиев прямо дал понять, что в случае отсутствия наказания для Кадырова будут приняты и другие меры экономического характера. Любопытно, конечно, будет посмотреть на эти меры".

То есть там уже настроились на режим введения ответных санкций, а значит и к повышению градуса их накала. И в общем, все это можно было бы вывести за скобки, поскольку нет ничего нового в том, что между любыми соседними странами, время от времени могут возникать какие-то обострения или даже конфликты, но потом они затихают или заканчиваются. Впрочем это отнюдь не означает, что в перспективе такого больше не может произойти. Но тут – другой случай.

Как мы помним, все время после развала совка, москва играла на конфликте между Ереваном и баку, подливая огонь в него хотя бы тем, что поставляла оружие и боеприпасы, обеим сторонам. А потом, стала смещать акценты своей поддержки то в сторону Армении, то в сторону Азербайджана. И вот оказывается, что и Армения посылает москву по известному адресу. Она уже приостановила свое участие во всех постсовковых организациях, с российским доминированием и заявила о том, что отныне она переориентируется на Европу. Прямо сегодня вражеская пресса пишет об Армении следующее:

"Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Решение было принято на заседании кабмина в четверг, 9 января… Согласно обоснованию правительства, одобрение инициативы "позволит сделать ожидания граждан Республики Армения относительно того, что она станет полноправным членом Европейского союза, более реалистичными", а также создаст рабочую среду для обсуждения этого вопроса… ЕС также принял решение расширить двустороннее сотрудничество с Арменией, говорил в прошлом году занимавший пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, в этом контексте Брюссель запустил работу над "амбициозной повесткой нового партнерства" с Ереваном. В сентябре Армения и ЕС начали переговоры о безвизовом режиме…"

В той формуле, которая приведена выше, прутин действительно выглядит идиотом, который завалил внешнюю политику, которую осуществляет лично и никому не доверяет формировать те или иные решения на эту тему. Обе страны, являющиеся антагонистами друг другу, синхронно отвернулись от москвы. Это – настолько жирный восклицательный знак, что его желательно закидать информационным мусором. Отсюда и тема с мужем боброедки. Между прочим, если он протянет ноги, то ни его трупу, ни его жене не удастся прикопать его тушку на земле Армении, поскольку оба они там объявлены персонами нон-грата. Ну а путинский гений проявился настолько мощно, что просто показывает уровень быдла, которое терпит власть над собой полного идиота и лузера. Никому в голову не приходит, что он же обещал, что "порожняком поедем".