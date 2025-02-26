Как сказать на украинском 'доля правды': объяснение

Межязыковые омонимы – это слова, способные сбить с толку любого говорящего. В разных (часто родственных) языках, таких как украинский и русский, они пишутся и читаются одинаково, однако имеют кардинально разное значение.

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Примером такого межязыкового омонима можно назвать выражение "доля правды", которое неопытные или невнимательные говорящие переводят на украинский, как "доля правди". OBOZ.UA попытался разобраться, почему и делать не стоит.

Начнём с того, что слово "доля" в украинском языке существует. Толковые словари представляют для него несколько значений:

ход событий, стечение обстоятельств, направление жизненного пути, как бы не зависящие от желания, воли человека;

состояние, в котором находится или будет находиться что-либо; будущее чего-то;

часть размера музыкального такта;

в старой российской системе мер – единица массы (веса), равная 44,435 мг.

Можно ли применить какое-либо из этих значений в выражении "доля правди"? На самом деле нет. Так как в русском оригинале слово "доля" имеет значение "часть, частица", Его употребляют, когда нужно сказать, что в потоке ложной информации все же содержится определенный процент истины. Правильным будет перевести это словосочетание, как "частка правды":

У ваших словах є частка правди.

Це тільки частка правди, яку нам належить відкрити.

Как еще можно перевести русское слово "доля", привела на своей странице блогер и редактор Юлия Мороз. Составляя подборку, она руководствовалась рекомендациями словарей Бориса Гринченко, Агатангела Крымского и другими:

третья доля — третина;

пятая доля — п’ятина;

десятая доля — десятина;

доля зерна за помол — розмір, вимір;

принимать в долю — приймати до спілки;

вступать в долю — приставати до спілки;

делить на доли — паювати;

прийтись, пасть на долю — припасти, упасти кому, припадати (припасти) на пайку;

быть в доле — бути на паях;

в каждой шутке доля правды — кожен жарт має трохи правди;

в этом есть доля истины, правды — у цьому є частка істини, правди; воно дещо й правда;

войти в долю — стати спільником; пристати до спілки;

делить на равные доли — ділити порівну (на рівні частки);доля правды — зерня правди / дрібка правди;

львиная доля — левова частка;

на (вашу) долю приходится — на (вашу) частку припадає.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский высказывание "довести до белого каления".

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