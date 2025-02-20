'Довести до белого каления': как сказать на украинском

Фразеологизмы могут быть метафорическими или достаточно конкретными, но они всегда имеют фиксированное значение, которое может быть далеким от значения отдельных слов. Эти словосочетания часто несут в себе глубокий культурный и исторический смысл. Обычно дословный перевод фразеологизмов неуместен, а иногда даже искажает значение выражения.

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Например, есть такое популярное выражение "довести до белого каления". OBOZ.UA объясняет, что оно означает и какие есть украинские соответствия.

Этот фразеологизм означает очень нервировать или задевать кого-то.

"Довести до белого каления" следует переводить как:

допекти до живого;

допекти до живих печінок;

вкрай допекти (дошкулити);

допекти до краю;

роспекти до білого жару;

довести до чортиків;

розгарячити.

Выбор конкретного варианта зависит от контекста и желаемого оттенка значения. Важно учитывать, что некоторые из этих выражений могут быть более эмоционально окрашены и менее формальны, поэтому их использование может быть ограничено определенными ситуациями.

Приводим примеры употребления указанных фразеологизмов:

[Тиміш:] Та чого ви панькаєтесь із нею – ломигою її.

[Василина:] Ой ти ж мені, пройдисвіте, допік уже до живих печінок! (Степан Васильченко).

Допік, дозолив до живих печінок (Українське прислів’я).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точити баляси" и когда его следует употреблять.

А фразеологизм "мало кваса выпил" обычно используется в разговорной речи, чтобы подчеркнуть, что кто-то недостаточно поработал. Какие синонимы и антонимы – читайте в материале.

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