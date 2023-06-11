Как Россия попытается вернуть воду в оккупированный Крым: объясняет британская разведка

"Власти" временно оккупированного Крыма ищут пути снабжения водой жителей, поскольку разрушение Каховской ГЭС нарушило основной источник пресной воды на полуострове – Северо-Крымский канал (СКК). Потребности населения собираются удовлетворить за счет водохранилищ, нормирования воды, бурения новых скважин и доставки бутилированной воды из России.

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Об этом сообщили в сводке британской разведки на 11 июня, опубликованной в Twitter Министерства обороны Великобритании. Там пояснили, что СКС забирает воду из Каховского водохранилища через входное отверстие, расположенное выше дна водохранилища.

По данным британской разведки, по состоянию на 9 июня уровень воды в водохранилище, вероятно, опустился ниже уровня водозабора, и вода вскоре перестанет поступать в Крым. Это снизит доступность пресной воды в южной части Херсонской области и на северной части полуострова.

"В то же время, население как на российской, так и на украинской сторонах затопленного Днепра сталкивается с санитарным кризисом, ограниченным доступом к безопасной воде и повышенным риском заболеваний, передающихся через воду", – подчеркнули в Минобороны Британии.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС временно оккупированный РФ полуостров останется без пресной воды, поступавшей туда из Днепра. Это, в свою очередь, сделает невозможным развитие полуострова в ближайшие годы.

"Мы еще в декабре-ноябре прошлого года писали о том, что россиянам крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение по подрыву этой дамбы, и тогда Крым в ближайшее время останется без воды", – отметил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после подрыва Каховской ГЭС на территории временно оккупированного Крыма начали "разгонять" информацию о якобы превышении показателей радиации в днепровской воде. Местным жителям поступали сообщения о начале эвакуации;

– в Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты готовятся к бегству с севера временно оккупированного украинского Крыма. Они разослали соответствующее распоряжение русским оккупационным "администрациям" на территориях, граничащих с материковой частью Украины.

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