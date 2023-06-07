В Крыму 'разгоняют' информацию о якобы радиационном загрязнении днепровской воды: оккупационная 'власть' обвиняет Украину

На территории временно оккупированного Крыма "разгоняют" информацию о якобы превышении показателей радиации в днепровской воде. Местным жителям поступают сообщения о начале эвакуации.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник подконтрольного РФ "председателя" Крыма Олег Крючков. Он назвал такие сообщения "фэйком" и обвинил в их распространении Украину.

"Осуществляется обзвон крымских абонентов мобильных операторов. Озвучивается запись предупреждения о превышении показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации", – отметил ставленник оккупантов.

"Эта информация фейковая, звонки осуществляется с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский", – отметил Крючков.

Он заверил, что, мол, "все показатели в норме, без изменений".

Напомним: генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота спрогнозировал, что подрыв российскими войсками Каховской гидроэлектростанции и плотины спровоцирует проблемы на территории юга Украины, временно удерживаемой ВС РФ. Крымский полуостров поэтому останется без днепровской воды.

Когда Силы обороны освободят остров от российских захватчиков, нашему государству придется "очень быстро" искать решение этой проблемы, добавил он, а именно – отстраивать ГЭС заново, потому что ремонтировать там нечего.

Как сообщал OBOZREVATEL, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов посетовал, что Северо-Крымский канал, по которому вода поступает на временно оккупированный полуостров, может обмелеть из-за подрыва Каховской ГЭС. Он утверждает, что на полуострове есть достаточные запасы питьевой воды, а также проводятся работы по "минимизации потерь воды в канале".

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