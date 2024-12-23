Как провести Сочельник: украинские традиции и обычаи

Уже 24 декабря украинцы, пользующиеся новым церковным календарем, будут отмечать Сочельник – праздник, предшествующий наступлению Рождества. Этот день связан с множеством красивых народных традиций.

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Как именно нужно провести канун Рождества, выяснял OBOZ.UA. Наши предки вкладывали в эти обычаи и традиции немалый смысл, а некоторые из них легко повторить до сих пор.

Ужин

Главным элементом Сочельника является ужин, на который собирается вся семья. Считается, что на столе в это время должно быть 12 блюд – по числу учеников Иисуса Христа или месяцев в году. Однако эта цифра не строгая и блюд можно подать и меньше.

Главным из них является кутья – праздничная сладкая каша на основе зерна. Она символизирует урожай и достаток. Поэтому кутей надо было угостить каждого члена семьи и символически поделиться ею даже со скотом.

Обычно кутью готовят из пшеницы, мака, меда и орехов. Некоторые добавляют в блюдо также сухофрукты, прежде всего изюм. Существуют также рецепты из ржи, ячменя и даже риса – рисовая кутья считалась в Украине привилегией состоятельных людей.

Вторым непременным элементом праздничного стола был узвар – сладкий компот из плодов, собранных летом в саду. Обычно это были сушеные яблоки и груши. Также в напиток могли добавлять сливы, вишни и другие фрукты или ягоды. Кроме этих двух блюд, в праздничное меню могут входить:

вареный горох;

тушеная капуста;

фасоль;

рыба;

постыне вареники с картофелем и грибами;

гречневая каша;

постыне голубцы;

постный борщ или грибная юшка с "ушками" (маленькие вареники с картофелем);

пампухи;

лепешки с маком.

Как накрывали стол

Готовились к праздничному ужину тщательно. Перед наступлением Сочельника нужно было не только тщательно убрать в доме, но и побелить стены, если это было нужно.

Стол накрывали праздничной скатертью, нередко вышитой, а сверху на нее клали сено. Именно на сено положила Дева Мария новорожденного Иисуса, поэтому этот атрибут праздника был так важен.

Декорировали праздничный стол также дидухом – богато украшенным снопом, который специально плели еще во время обжинок. В дохристианские времена он символизировал связь с предками, родом, а после крещения украинских земель начал ассоциироваться с Иисусом. Именно потому дидух ставили не на голый стол, а на сено.

Перед тем, как поставить дидуха на стол, хозяин обходил с ним подворье, чтобы благословить все хозяйство, а затем с добрыми пожеланиями и молитвами заносил его в дом.

Семья собиралась за столом, когда на небе появлялась первая звезда. После этого можно было приступать к ужину. Все надевали праздничную одежду и обязательно читали молитву перед трапезой. Далее глава семьи делил кутью между всеми, кто собрался за столом.

Кстати, в народе сохранился обычай перед тем, как сесть в Сочельник за стол, подуть на свое место. Поскольку Рождество в народе ассоциируется с культом предков, то считалось, что их души тоже приходят в гости. И чтобы случайного не сесть на одну из них, как раз и нужно подуть на скамью или на стул.

Чего нельзя в Сочельник

Запрета на труд в канун Рождества в народе не было. Поэтому вся семья активно готовилась весь день к торжественному ужину. Но важно было сохранить мир в это время. Так что ссориться, ругаться или злословить было недопустимо.

Также в этот день держат строгий пост. До появления на небе первой звезды нельзя было употреблять пищу. Некоторые отказывались даже от воды. Зато перед ужином обязательно нужно было позаботиться обо всем домашнем скоте – убрать в хлеву, положить свежую подстилку и накормить каждого.

В канун Рождества также не употребляли алкоголь. Праздник завершает собой период поста, поэтому спиртные напитки находились под запретом.

Запрещалось также бить или обижать домашних животных. Считалось, что в рождественскую ночь скот получает дар говорить и может рассказать богу о своем хозяине плохое. Поэтому к нему на праздники относились особенно уважительно и ласково.

Не годилось на праздник быть вне дома. Однако если у кого-то из семьи все же не получалось вернуться, для него все равно ставить на стол тарелку и клали ложку. Если же в дом приходил незваный гость, его нельзя было выгонять. Считалось, что таким образом в дом может зайти сам бог. Прогнать его значило навлечь на семью большие беды.

Украшение дома

Кроме скатерти, которую клали на стол, и дидуха, в Сочельник украинцы доставали из сундуков все свои лучшие рушники. Их вешали у икон, украшали ими окна и двери.

Если дидуха ставили в красном углу, а не на столе (это тоже традиционный вариант его размещения), то возле него нередко клали хомут и иго. Это должно было обеспечить силу и здоровье скоту на весь год.

К празднику плели также "паук" – специальную конструкцию из соломы. Легкое украшение, сплетенное из ромбовидных элементов, подвешивали к потолку. Оно символизирует род и тесную связь между его членами.

На столе обязательно зажигали свечи. Они дают свет и тепло, символизируют надежду на лучшее и веру в бога. Также ставили соль. Без нее в древности невозможно было сделать запасов на зиму, а значит, это был ценный ресурс, который очень уважали. Нередко на уголки стола клали по головке чеснока. Он должен был отгонять злых духов и защищать жилище от нечисти.

Гадание в Сочельник

Зимние праздники считались периодом гаданий, когда можно узнать свою судьбу на год, а то и на всю жизнь. Чаще этим занимались незамужние девушки, чтобы определить, принесет ли им новый год жениха.

Например, девушки на выданьи собирались вместе и снимали обувь с левой ноги, а затем бросали за ворота. Если ботинок указывал носком на ворота, это означало, что его владелица еще год будет сидеть в девках. Если он показывал за ворота, она могла ждать женихов.

Также можно было погадать на посуде. Когда ее мыли после праздничного ужина, девушки выходили за ворота и начинали греметь мисками. С какой стороны на шум начнут лаять собаки, оттуда и придут к девушке сваты.

Для еще одного гадания в миску складывали разные предметы и накрывали все полотенцем. Девушки по очереди вытаскивали эти предметы. Что достанется, таким и будет год. Лук предвещал слезы, хлеб – благополучие, кольцо – свадьбу, сахар – веселье, вода – стабильность, соль – возможные неприятности, а деньги – богатство и достаток.

В праздничный вечер тоже прислушивались к животным. Например, если свиньи вели себя тихо, в будущей семье будет порядок и покой. Если же они хрюкали и проявляли беспокойство, считалось, что это к ссорам.

Ранее OBOZ.UA более подробно рассказывал, как именно нужно гадать в Сочельник. А также публиковал подборку праздничных колядок.

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