Подходят детям и взрослым: лучшие украинские колядки
Украинское Рождество невозможно представить без колядок. Это не только обрядовые песни, но способ передать следующим поколениям богатое наследие нашего народа. Колядки – символ истории, культуры и веры. Они объединяют, напоминают о важных ценностях и дарят надежду на лучшее будущее.
OBOZ.UA собрал самые лучшие колядки, которые подойдут и взрослым, и детям. Традиционно в колядках прославляют рождение Иисуса Христа, однако мало кто знает, что история обрядовых песен уходит в языческие времена. Тогда наши предки чтили бога Коляду, символизируя возрождение солнца после зимнего солнцестояния – ему и посвящались первые колядки.
***
Ступає грудень тихим кроком,
Кружля у вальсі білий сніг,
З Різдвом Христовим,
З Новим роком
Вітаєм радо вас усіх!
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч
На світ прийшов,
Дарує вам і Україні
Надію, Віру і Любов!
***
Небо ясні зірки вкрили,
Нашу землю освітили.
Снігом білим спорошило,
Нам дорогу помостило.
Добрий вечір господарю, –
Ми принесли Богу дари.
Наші пісні гарні дари
Рожденому для похвали.
Боже благий, Боже щирий,
Пошли же нам рік щасливий.
***
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
***
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну – Христос ся рождає!
***
Сніг на землю сипле тихо,
На душі велика втіха.
Вифлеємська зірка сяє
Та Ісуса прославляє.
***
В гарну днину, в добрий час
Із Різдвом вітаєм Вас,
Із Вечерею Святою, веселою колядою.
Хай колядочка лунає
І сніжком хай посіває!
Хай Рік Новий несе в хату
Щастя й радості багато!
***
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
***
По всьому світу сталась новина:
Діва Марія Сина зродила,
Сіном притрусила,
В яслах положила
Господнього Сина.
Діва Марія Бога просила:
"В що ж би я Сина свого повила?"
Ти, небесний Царю,
Зішли свої дари
Цього дому господарю.
Зійшли анголи з неба до землі,
Принесли дари Діві Марії:
Три свічі воскові,
Ще й ризи шовкові
Ісусові Христові.
Прийшли три царі зі східної землі,
Принесли дари Діві Марії:
Покірно складають
І поклін віддають
Ісусові Христові.
***
Застелено стіл скатертиною
І ми усією родиною
Зібралися зірку чекати,
"Христос народився" казати.
Дванадцять ми страв покуштуємо,
Вертепників всіх почастуємо
І з миром свічки запалімо.
Христос народився! Славімо!
Приходять царі із волхвами
Дзвенить коляда між хатами.
Весь радістю світ освітився –
У яслах Христос народився!
***
Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б'є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні.
Тиха ніч, свята ніч!
Ой, зітри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов'ю спас,
Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б'є.
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