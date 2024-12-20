Подходят детям и взрослым: лучшие украинские колядки

Украинское Рождество невозможно представить без колядок. Это не только обрядовые песни, но способ передать следующим поколениям богатое наследие нашего народа. Колядки – символ истории, культуры и веры. Они объединяют, напоминают о важных ценностях и дарят надежду на лучшее будущее.

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OBOZ.UA собрал самые лучшие колядки, которые подойдут и взрослым, и детям. Традиционно в колядках прославляют рождение Иисуса Христа, однако мало кто знает, что история обрядовых песен уходит в языческие времена. Тогда наши предки чтили бога Коляду, символизируя возрождение солнца после зимнего солнцестояния – ему и посвящались первые колядки.

***

Ступає грудень тихим кроком,

Кружля у вальсі білий сніг,

З Різдвом Христовим,

З Новим роком

Вітаєм радо вас усіх!

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, Віру і Любов!

***

Небо ясні зірки вкрили,

Нашу землю освітили.

Снігом білим спорошило,

Нам дорогу помостило.

Добрий вечір господарю, –

Ми принесли Богу дари.

Наші пісні гарні дари

Рожденому для похвали.

Боже благий, Боже щирий,

Пошли же нам рік щасливий.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

В гарну днину, в добрий час

Із Різдвом вітаєм Вас,

Із Вечерею Святою, веселою колядою.

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай Рік Новий несе в хату

Щастя й радості багато!

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

По всьому світу сталась новина:

Діва Марія Сина зродила,

Сіном притрусила,

В яслах положила

Господнього Сина.

Діва Марія Бога просила:

"В що ж би я Сина свого повила?"

Ти, небесний Царю,

Зішли свої дари

Цього дому господарю.

Зійшли анголи з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії:

Три свічі воскові,

Ще й ризи шовкові

Ісусові Христові.

Прийшли три царі зі східної землі,

Принесли дари Діві Марії:

Покірно складають

І поклін віддають

Ісусові Христові.

***

Застелено стіл скатертиною

І ми усією родиною

Зібралися зірку чекати,

"Христос народився" казати.

Дванадцять ми страв покуштуємо,

Вертепників всіх почастуємо

І з миром свічки запалімо.

Христос народився! Славімо!

Приходять царі із волхвами

Дзвенить коляда між хатами.

Весь радістю світ освітився –

У яслах Христос народився!

***

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є.

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