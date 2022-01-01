Как прошел марш в честь Бандеры в Киеве. Огненный фоторепортаж

В Киеве, 1 января, прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Участники марша кроме факелов несли портреты Бандеры и плакаты, а сопровождали все лозунгами Слава Украине и Путин - Х**ло.

Шествие началось около 17:50 в парке имени Тараса Шевченко и закончилось в 19:10 возле Офиса президента. Об этом сообщает OBOZREVATEL (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что сначала колонна должна была завершить шествие у мемориала Героев Небесной Сотни, однако конечная точка в итоге была изменена. Закончить марш участники решили под Офисом президента, где выдвинули свои требования власти. В частности, митингующие требовали присвоить звание Героя Украины сотнику Украинской повстанческой армии Мирославу "Кривоносу" Симчичу, которому в 2022 году исполнится 99 лет.

Видео дня

В мероприятии приняло участие около тысячи человек. Примечательно, что правопорядок во время митинга охраняли сотни сотрудников полиции. К слову, шествие прошло без происшествий и каких-либо инцидентов.

Отметим, что в 2022 году исполняется 113 лет со дня рождения Степана Бандеры – лидера ОУН, одного из ведущих идеологов украинского националистического движения ХХ века.

Также OBOZREVATEL ранее публиковал видео факельного шествия и всю хронологию событий во время марша в честь Бандеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе в конце декабря на здании обладминистрации появился огромный баннер с портретом Степана Бандеры. Высота полотна в – 20 метров, а ширина – 11.

Напомним также, осенью Украину охватил флешмоб под названием "Батько наш Бандера". Все началось с одноименной песни, которой школьники поделились в ТіkТоk.