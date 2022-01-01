В центре Киева начинается факельное шествие в честь Бандеры: онлайн-трансляция и подробности

В центре Киева в субботу, 1 января состоится ежегодное традиционное факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. Оно должно было начаться в 17:00 в парке имени Тараса Шевченко у памятника поэту, но учасники мероприятия пока только собираются.

17:20 Люди с украинскими государственными флагами, а также с символикой ОУН уже собрались у памятника Шевченка.

Маршрут шествия – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – Крещатик – Майдан Независимости.

Как известно, в 2022 году исполняется 113 лет со дня рождения Степана Бандеры – лидера ОУН, одного из ведущих идеологов украинского националистического движения 20-го века.

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Бандера, а также Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского государства, провозглашенного 30 июня 1941 года. В 1941 году Бандера был помещен под домашний арест, а затем – в центральную тюрьму Берлина.

В 1942-1944 годах Бандера отбывал наказание в концлагере Заксенгаузен. В сентябре 1944 года его освободили с предложением принять участие в руководстве антисоветским вооруженным движением в тылу Красной армии, но он не согласился на предложение.

Бандера был убит в Мюнхене 15 октября 1959 года. Агент КГБ Богдан Сташинский из специального пистолета выстрелил ему в лицо раствором цианида калия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе в конце декабря на здании обладминистрации появился огромный баннер с портретом Степана Бандеры. Высота полотна в – 20 метров, а ширина – 11.

Напомним также, осенью Украину охватил флешмоб под названием "Батько наш Бандера". Все началось с одноименной песни, которой школьники поделились в ТіkТоk.