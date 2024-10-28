Как правильно ставить ударение в слове 'повітряний': ответ многих удивит

Каждый день и каждую ночь украинцы переживают воздушные тревоги из-за постоянных атак, которые осуществляет на гражданских Россия. И, что закономерно, мало кто задумывается, правильно ли произносит эти слова.

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Однако с ударением в прилагательном "повітряний" не все так просто. На это обратила внимание автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний. Она поделилась находкой с подписчиками своего TikTok.

"Минувшей ночью у нас снова была воздушная тревога, и этим уже никого не удивишь, но многие удивятся, когда узнают, что в слове "повітряний" ударение двойное", – рассказала она.

Багний сверилась со словарем и поделилась, что можно говорить "повІтряна тривога", а можно говорить "повітрЯна". Оба варианта верны. К примеру, их фиксирует Толковый словарь украинского языка в 11-ти томах.

"Не буду спрашивать, какое ударение вам нравится больше. Что повІтряна, что повітрЯна тревога – нам это точно не нравится. И хочется верить, что совсем скоро это выражение исчезнет из нашего лексикона", – пожелала Ольга.

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