Как правильно поставить ударение в слове 'шкода': объяснение

Ударения – одна из самых сложных тем при изучении украинского языка, ведь они не имеют строгого правила и могут падать на любой слог в слове. И даже носители языка не всегда расставляют их правильно.

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Давайте проверим это на примере слова "шкода". Произнесите его вслух или мысленно и обратите внимание, как вы поставили ударение. Проверить себя вам помогут авторы Telegram-канала "Correctarium - Українська мова". Они объяснили, что существует два варианта ударения в слове "шкода" и употребляются они в разных ситуациях.

Существительное

Чаще слово "шкода" употребляется в роли существительного и обозначает либо какие-то потери, ущерб, либо шалуна. В обоих случаях ударение ставится на первый слог в слове:

Де незгода, там часто шко́да (поговорка).

Ах ти шко́да! Що ж ти наробив!

Сказуемое наречие

А вот когда слово "шкода" употребляется как сказуемое наречие, тогда оно может менять ударение. В таком случае важно учитывать его значение. Так, если оно выступает синонимом к другому сказуемому наречию "жаль", то ударение на первом слоге сохраняется:

Шко́да, що ви не можете до нас зайти.

Но иногда это сказуемое наречие приобретает значение "напрасно". В таком случае он нуждается в ударении на втором слоге:

Шкода́ шукати правди там, де мозок, честь і совість згнили дотла! (Иван Карпенко-Карый).

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