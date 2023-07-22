Как правильно чистить листья комнатных цветов от пыли и грязи: советы хозяйкам

Большинство хозяек во время уборки не обращают внимание на комнатные растения. Они считают, что регулярной поливки – для них достаточно.

Видео дня

Однако необходимо чистить листья растений, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим.

Комнатные цветы также нуждаются в регулярном уходе во время уборки. Защита растений от пыли и грязи поможет избежать болезней и вредителей. Со временем пыль может заблокировать поры растения, что окажет негативное влияние на ее рост и цветение.

Чтобы очистить листья вазонов, понадобится теплая вода и мягкая тряпка из микрофибры. Для начала осмотрите растение на наличие вредителей или коричневых пятен. Это признаки серьезного заболевания, которое нужно немедленно лечить.

Удалите отмершие и пожелтевшие листья с помощью острых ножниц. Затем влажной тряпкой протрите необходимые участки.

Если вазон имеет пушистые и нежные листья, например, как папоротник или фиалка, то лучше распылить воду на растение и протереть салфеткой. Затем их можно снова опрыскать водой для большего увлажнения.

Если у растения большие, гладкие листья, то просто протрите влажной тряпкой и все. Будьте осторожны и используйте только теплую воду, чтобы не повредить цветок. Затем дайте растению высохнуть на открытом воздухе или откройте окно.

Чистить листья необходимо раз в две недели, но все зависит от накопления грязи и пыли в квартире.

Также можно сделать вазон блестящим с помощью банановой кожуры. Этот экологический способ не навредит растению и сделает его привлекательным.

Протрите внутренней кожурой банана листья, а затем еще раз протрите сухой тряпкой или салфеткой. Банан напитает вазон калием и цинком.

Молоко тоже придаст хороший блеск листьям. Для этого смешайте молоко с водой в соотношении один к трем. Распылите смесь на растение и протрите мягкой тряпкой. Белки молока оставят нежный блеск и вазон будет выглядеть здоровее.

В магазинах можно найти специальные средства для растений, чтобы придать им блеск, но не стоит ими часто пользоваться, чтобы не навредить вазонам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие комнатные цветы можно поставить в коридор и потому, что они не нуждаются в много света.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.