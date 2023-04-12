Как подтвердить диагноз при прохождении ВВК во время мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвал на службу в армию. Однако гражданам, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, предоставляется отсрочка или даже освобождение от мобилизации.

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Перечень болезней, которые освобождают от прохождения службы, регламентирован Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008 № 402. Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы объяснили, как человеку, имеющему проблемы со здоровьем, подтвердить свою непригодность к службе во время прохождения военно-врачебной комиссии.

По словам правозащитников, в положении о военно-врачебной комиссии в ВСУ указан перечень болезней со статьями и пунктами заболеваний, а также с пояснениями к статьям заболевания и таблицами дополнительных требований к состоянию здоровья. Некоторые из этих диагнозов предполагают признание человека непригодным к службе в армии.

Если же у человека есть определенное заболевание, его направляют на прохождение медицинской комиссии для определения степени пригодности к службе. Правозащитники объяснили, что для подтверждения своего права на отсрочку, необходимо соблюсти определенный регламент действий.

В первую очередь военнообязанному следует предоставить ВВК медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания. Таким образом есть шанс увеличить возможность установления правильного диагноза.

При этом в заключении медицинской комиссии диагноз должен быть записан таким образом, как это предполагает расписание болезней, дающее право на освобождение от прохождения службы. Если диагноз ВЛК будет соответствовать одной из болезней в положении о военно-врачебной комиссии в ВСУ, в военном билете военно-врачебная комиссия сделает запись о непригодности к службе с исключением из военного учета.

Также юристы предупредили, что во время прохождения ВВК военнообязанному нужно обязательно сказать о своем диагнозе и самостоятельно контролировать процесс на соответствие записей в ТЦК и СП с предыдущим медицинским заключением.

Если же диагноз у человека подтвержден, и врач внесет информацию о полной непригодности к службе, ВЛК обязана будет учесть этот момент при принятии решения. Юристы отмечают, что в случае несогласия с заключением ВВК, человек может попытаться обжаловать постановление в досудебном или судебном порядке.

Напомним, Кабинет министров Украины позволил ТЦК и СП вручать повестки мужчинам независимо от их места проживания. Исключение составляют военнообязанные и резервисты Службы безопасности и Службы внешней разведки.

Ранее сообщалось, что вызов в ТЦК и СП (бывшие военкоматы) происходит путем вручения повестки, однако на практике могут применяться другие методы оповещения военнообязанных. К таким методам могут относиться почтовые письма и даже телефонный звонок из ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские предприятия, имеющие важное значение для отраслей национальной экономики, могут бронировать своих работников, что даст им отсрочку от мобилизации, несмотря на военное положение. Для этого работодателю следует отвечать критериям, прописанным Министерством экономики Украины.

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