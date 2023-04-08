Законен ли вызов в военкомат бумажным письмом или звонком по телефону: разъяснение юриста

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. Вызов в ТЦК и СП (бывшие военкоматы) происходит путем вручения повестки, однако на практике могут применяться другие методы оповещения военнообязанных.

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К таким методам могут относиться почтовые письма и даже телефонный звонок из ТЦК и СП. Законны ли такие способы вызова объяснил юрист Антон Маринич в интервью РБК-Украина.

По словам правозащитника, если военнообязанный украинец получит письмо с описанием вложения, где содержимым указана повестка для конкретного человека, то это будет считаться законным способом оповещения. Маринич объяснил, что в таком случае ТЦК и СП будет иметь подтверждение того, что человек получил письмо и ознакомился с его содержимым.

При этом если речь идет о простом письме, которое бросили в почтовый ящик, в таком случае у ТЦК и СП не будет никаких гарантий, что военнообязанный получит данное оповещение. Однако юрист подчеркнул, что на практике военкоматы могут даже в таком случае наложить штраф на человека за игнорирование письма. Маринич объяснил, что подобные действия сотрудников ТЦК и СП придется обжаловать в суде.

Кроме того, сотрудники ТЦК и СП могут обзванивать военнообязанных с просьбой явиться в указанное время и место. Однако юрист отметил, что телефонные звонки в большинстве случаев являются рекомендательными, то есть не несут никакого юридического последствия.

В то же время Маринич подчеркнул, что следует учитывать статус человека, которому поступил звонок, ведь это могут быть, в том числе, резервисты, которые уже имеют боевой опыт и стоят на отдельном учете. Юрист отметил, что резервисты располагают мобилизационным распоряжением, и с момента объявления военного положения обязаны явиться в ТЦК и СП без вручения повестки.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины опровергли слухи о том, что повестки военнообязанным будут раздавать через государственное приложение Дія. Есть четкие способы вручения приглашений в военкоматы.

Ранее представитель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский заявил, что в Раде все еще думают о возможности "вручать" военнообязанным повестки онлайн с помощью мессенджеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские предприятия, имеющие важное значение для отраслей национальной экономики, могут бронировать своих работников, что даст им отсрочку от мобилизации, несмотря на военное положение. Для этого работодателю следует отвечать критериям, прописанным министерством экономики Украины.

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