newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от "Золотой Возраст"

Мария Шевчук
Общество
5 минут
471
Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от 'Золотой Возраст'

Какие модели будут на пике популярности в этом году? Как подобрать идеальное обручальное кольцо, которое не только подчеркнет ваш стиль, но и станет украшением на долгие годы? Могут ли быть обручальные кольца бюджетными и влияет ли цена на качество? Свадебный сезон в самом разгаре, а значит время поговорить о символе вечной любви. Вместе с крупнейшей ювелирной сетью в Украине "Золотой Век" сделали подборку трендовых обручальных колец стоимостью до 20 тысяч гривен для пары.

Видео дня
Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от "Золотой Возраст"

По словам экспертов отрасли, в бюджетном сегменте представлен широкий выбор украшений из качественного золота, а вот на высокую стоимость обручального кольца могут влиять другие факторы, например драгоценные камни такие как бриллианты. Впрочем, если бюджет молодоженов ограничен, то даже в этом сегменте есть возможность найти обручальные кольца, соответствующие последним мировым трендам. Так, в коллекции ювелирной сети "Золотой Век" представлены модели от современных минималистичных дизайнов до роскошных изящных вариантов. Поэтому, выбирая символ вашей вечной любви, эксперты крупнейшей ювелирной сети в Украине, рекомендуют обратить внимание на последние тенденции этого года.

Комбинация золота – самый популярный тренд этого сезона.

Этот стиль придает обручальным кольцам уникальности и эксклюзивности, позволяя невестам выразить свою личность и создать неповторимый образ. Белое золото отражает современность и чистоту, в то время как красное золото символизирует стиль и теплоту. Эта комбинация драгоценных металлов создает гармоничный и эстетичный образ обручального кольца, что непревзойденно подойдет к любому стилю невест.

Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от "Золотой Возраст"

Кроме того, что желтое, белое и красное золото органично смотрится в одном обручальном кольце, оно также будет подходить ко всем вашим любимым и повседневным украшениям. Так, обручальное кольцо из красного и белого золота с фианитами сочетает в композиции правильные геометрические формы, красоту драгоценного металла и оригинальный дизайн.

Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от "Золотой Возраст"

Минималистичный шик: обручальные кольца с простым, но элегантным дизайном – это вечная классика.

В сети "Золотой Век" можно найти широкий выбор обручальных колец с разными фактурами, впрочем, одними из самых популярных и в этом сезоне остаются модели, которые принято называть "европейками". Такие обручальные кольца имеют плоский профиль и станут прекрасным выбором для пар, которые предпочитают классику и европейскую сдержанность.

Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от "Золотой Возраст"

Для женщин, которые предпочитают минимализм, в то же время стремятся к изысканности, подойдут обручальные кольца с тонкой линией фианитов. Благородный белый металл будет переливаться в лучах света, создавая поистине неповторимое впечатление.

Обручальное кольцо из белого золота является универсальным украшением, которое вы сможете сочетать со многими ювелирными изделиями или самостоятельно украшать ваш любой образ.

Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от "Золотой Возраст"

Алмазная грань – еще одна тенденция, которая становится все популярнее в ювелирном мире.

Это особая обработка поверхности обручального кольца, которая создает переливы света и способствует созданию эффекта блеска. Каждая грань тщательно вырезана и отполирована, что позволяет максимально использовать свойства света и создать захватывающую игру бликов. Этот эффект добавляет сдержанным классическим моделям изысканности и очарования одновременно.

Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от "Золотой Возраст"

Кроме того, алмазная грань прекрасно подчеркивает различные виды золота. Так, обручальные кольца с фактурной поверхностью имеют непревзойденную особенность и уникальность. Данная модель является выражением стиля и элегантности, которые выдержаны в классических традициях. Благодаря своей универсальности, оно с легкостью может комбинироваться с другими украшениями из разного золота.

Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от "Золотой Возраст"

Широкие обручальные кольца – впечатляющий акцент.

Этот тренд в ювелирном мире завоевывает сердца модниц своей выразительностью и неповторимым стилем. Широкие обручальные кольца имеют свойство притягивать внимание своим величественным внешним видом и придают образу дополнительной силуэтной привлекательности.

Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от "Золотой Возраст"

Также более популярными становятся широкие обручальные кольца с дополнительными деталями, такими как рельефные узоры, изысканные вырезы и вставки из драгоценных камней. Эти детали делают обручальное кольцо более изысканным и украшают его, делая ваш стиль непревзойденным.

Как подобрать идеальное обручальное кольцо до 20 тысяч грн: советы и трендовый топ от "Золотой Возраст"

"Золотой Век" рекомендует выбирать обручальные кольца, которые соответствуют вашему стилю и личности. Ну а чтобы выбор стал еще проще, вы всегда можете обратиться к экспертам ювелирной сети. Кроме того, для всех влюбленных весь сезон действует акция "Поєднані коханням", где вы можете получить дополнительно 5% скидку на второе кольцо.

Посетите "Золотой Век" и выберите обручальніе кольца которые лучше всего выскажут вашу любовь и безграничные чувства.

*Важно: данная статья является рекламной. Редакция Obozrevatel не является автором контента и не несет ответственности за изложенный материал. Согласно украинскому законодательству ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.