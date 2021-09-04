Питание учеников разного возраста и студентов.

Это важно знать!

Детство и юность – это прекрасно, новые впечатления, эмоции, влюбленность, мечты и планы!

То, что едят ученики, отражается на их здоровье, психо-эмоциональном состоянии, развитии и росте.

Им нужен качественный "строительный материал", "строительные блоки", и этими "блоками" являются аминокислоты, из которых, словно на конвейере, "собираются" различные белки.

Эти белки нужны, чтобы переносить полезные вещества к клеткам (транспортные белки), помогать сокращаться мышцам и сердцу, образовывать гормоны, ферменты, иммунные клетки, нейромедиаторы и тело вообще. Поэтому такие продукты, как яйца, кисломолочные продукты, нежирное мясо, рыба, а также бобовые должны быть ежедневно в рационе.

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Кроме белков нужны сложные углеводы, которые дают энергию и клетчатку – овощи, фрукты, ягоды, каши, зерновой и отрубной хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы.

Нужны хорошие жиры – для работы мозга, синтеза гормонов надпочечников, которые регулируют уровень стресса в организме, синтез половых (в период 12-18 лет) и других гормонов, для полноценной работы всех клеток тела. Кисломолочные продукты — сметана, сыр, йогурт, кефир, сливки, масло, желток из яиц, сваренных всмятку, орехи, оливковое масло.

С 12 до 18 лет подростки очень быстро растут, это состояние называется "спуртом роста" (девушки – с 12, ребята – с 15 лет), поэтому нужно больше и полноценного белка (особенно богатого незаменимыми аминокислотами), и микронутриентов – кальция, магния, витамина Д, цинка и железа. А также витамина В6 и В9 (яйца, мясо, зеленые листовые овощи).

Давайте детям простую обычную пищу, без затей: вкусно сваренную кашу, яичные блинчики и бисквит, омлеты с овощами, творожные запеканки, макароны с сыром и молотым мясом, супы на нежирных некрепких бульонах с овощами.

На десерт – ягоды, спелые вкусные фрукты, десерты из ягод и фруктов.

И радуйтесь вместе с ними, пока они растут, запоминайте и наслаждайтесь каждой, вместе проведенной минутой.

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