Как определить, склонен ли ваш ребенок к движению ''Редан'': в Нацполиции дали памятку родителям

В последние дни Украину накрыла волна массовых драк с участием молодежи и подростков. Таким образом свое появление в нашей стране показала так называемая ЧВК "Редан". Это новая зародившаяся в России субкультура. В полиции объяснили, по чему можно определить, что ребенок входит в движение.

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Инфографика о том, как понять, склонен ли ребенок стать участником "Редан", опубликована на сайте ГУ Нацполиции в Киевской области. Представители правоохранительных органов призвали родителей защитить своих детей от вражеских проявлений (чтобы просмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что субкультура распространилась только в феврале этого года. За это время в Москве в результате массовой драки уже погибли двое подростков.

"Искусственное распространение данной субкультуры – является российской информационно-психологической операцией. Цель – использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине", – отметили в полиции.

Участники "Редан" имеют длинные крашеные волосы. Для идентификации используют символику паука и одежду стиля оверсайз. Они осуждают насилие со стороны других субкультур и выступают за индивидуальный стиль.

Заметить членов ЧВК можно группами, в основном, на площадях, в торговых центрах и в центре городов.

"Призываем взрослых уделять внимание детям, постоянно разъяснять правила поведения и уберечь от неоправданных поступков. Не допускайте ситуации, когда несовершеннолетние подвергаются воздействию агрессора, поддерживая подобные флешмобы. Заботьтесь о детях, интересуйтесь их досугом, в частности интересами в сети Интернет, проблемными вопросами и станьте для них лучшими товарищами", – отметили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители уже разгоняли такие "сходки" в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске, Львове, Луцке. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что установили всех 59 участников возможной конфликтной ситуации, которая чуть не произошла в Печерском районе Киева 27 февраля. Среди них были несовершеннолетние. Соответствующие "акции" должны были пройти в нескольких регионах Украины, в частности, в Харькове.

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