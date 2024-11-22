Как назвать украинским 'полдник': есть несколько вариантов

Современные нутрициологи советуют не ждать полноценного приема пищи, если вы голодны, а устраивать себе посреди дня правильный перекус. Но знаете ли вы, как правильно называть по-украински такой перекус между обедом и ужином?

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Многим, кто долгое время говорил по-русски, может вспомниться слово "полдник". OBOZ.UA узнал, как его правильно перевести. Как всегда, украинские словари предлагают сразу несколько вариантов на выбор.

Прямых соответствий для перевода слова "полдник" существует два:

полуденок;

підвечірок.

При этом словари представляют их как полные синонимы. Хотя из структуры самих слов может казаться, что "полуденком" лучше называть перекус между завтраком и обедом, а "підвечірком" – между обедом и ужином. Потому, если вам удобнее использовать их именно таким образом, ошибкой это не станет.

И хотя эти два варианта являются литературной нормой, они не единственные, которые можно использовать в нужном значении – в диалектах и говорах можно встретить еще несколько. Например, в словарях можно найти такие слова, помеченные как разговорные:

полуденок;

полуднання.

Диалектными маркируются следующие слова:

полудне;

полуднє.

Если же вам нужны синонимы именно к слову "перекус", то и здесь украинскому языку есть что предложить. Можете воспользоваться одним из следующих вариантов:

закуска;

заїдка;

заїжка;

перекуска;

підобід.

Ранее OBOZ.UA публиковал словарь "вкусной" украинской лексики для тех, кто любит поесть.

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