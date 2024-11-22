Как назвать украинским "полдник": есть несколько вариантов
Современные нутрициологи советуют не ждать полноценного приема пищи, если вы голодны, а устраивать себе посреди дня правильный перекус. Но знаете ли вы, как правильно называть по-украински такой перекус между обедом и ужином?
Многим, кто долгое время говорил по-русски, может вспомниться слово "полдник". OBOZ.UA узнал, как его правильно перевести. Как всегда, украинские словари предлагают сразу несколько вариантов на выбор.
Прямых соответствий для перевода слова "полдник" существует два:
- полуденок;
- підвечірок.
При этом словари представляют их как полные синонимы. Хотя из структуры самих слов может казаться, что "полуденком" лучше называть перекус между завтраком и обедом, а "підвечірком" – между обедом и ужином. Потому, если вам удобнее использовать их именно таким образом, ошибкой это не станет.
И хотя эти два варианта являются литературной нормой, они не единственные, которые можно использовать в нужном значении – в диалектах и говорах можно встретить еще несколько. Например, в словарях можно найти такие слова, помеченные как разговорные:
- полуденок;
- полуднання.
Диалектными маркируются следующие слова:
- полудне;
- полуднє.
Если же вам нужны синонимы именно к слову "перекус", то и здесь украинскому языку есть что предложить. Можете воспользоваться одним из следующих вариантов:
- закуска;
- заїдка;
- заїжка;
- перекуска;
- підобід.
Ранее OBOZ.UA публиковал словарь "вкусной" украинской лексики для тех, кто любит поесть.
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