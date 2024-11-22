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Как назвать украинским "полдник": есть несколько вариантов

Юлия Потерянко
Общество
1 минута
1,4 т.
Как назвать украинским 'полдник': есть несколько вариантов

Современные нутрициологи советуют не ждать полноценного приема пищи, если вы голодны, а устраивать себе посреди дня правильный перекус. Но знаете ли вы, как правильно называть по-украински такой перекус между обедом и ужином?

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Многим, кто долгое время говорил по-русски, может вспомниться слово "полдник". OBOZ.UA узнал, как его правильно перевести. Как всегда, украинские словари предлагают сразу несколько вариантов на выбор.

Прямых соответствий для перевода слова "полдник" существует два:

  • полуденок;
  • підвечірок.

При этом словари представляют их как полные синонимы. Хотя из структуры самих слов может казаться, что "полуденком" лучше называть перекус между завтраком и обедом, а "підвечірком" – между обедом и ужином. Потому, если вам удобнее использовать их именно таким образом, ошибкой это не станет.

И хотя эти два варианта являются литературной нормой, они не единственные, которые можно использовать в нужном значении – в диалектах и говорах можно встретить еще несколько. Например, в словарях можно найти такие слова, помеченные как разговорные:

  • полуденок;
  • полуднання.

Диалектными маркируются следующие слова:

  • полудне;
  • полуднє.

Если же вам нужны синонимы именно к слову "перекус", то и здесь украинскому языку есть что предложить. Можете воспользоваться одним из следующих вариантов:

  • закуска;
  • заїдка;
  • заїжка;
  • перекуска;
  • підобід.

Ранее OBOZ.UA публиковал словарь "вкусной" украинской лексики для тех, кто любит поесть.

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