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Как назвать украинским "мучное" и "жаркое": объяснение

Юлия Потерянко
Общество
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Как назвать украинским 'мучное' и 'жаркое': объяснение

Слова, связанные с продуктами, блюдами, их приготовлением и употреблением, сопровождают нас буквально каждый день. Но умеете ли вы правильно называть такие предметы и понятия на украинском языке?

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Углубить свои знания можно с помощью урока, который опубликовала филолог и популяризатор украинского Мария Словолюб. В своем TikTok-блоге она выложила урок со "вкусной" лексикой.

Блогер дала целый перечень слов для тех, кто желает лучше общаться на родном языке. Она рассказала о некоторых блюдах и продуктах, а также причастны к "вкусной" теме словах, которые многие привыкли называть на русском, и правильно перевела их названия. Вот какой словарик получился в результате:

  • мучное – борошняні вироби;
  • творог – сир (твердий сир, кисломолочний сир);
  • блинчики – млинці, можна також вживати діалектний варіант налисники;
  • пирожное – тістечко;
  • глоток – ковток;
  • селедка – оселедець;
  • жаркое – печеня;
  • морковный сок – морквяний сік (зверніть увагу, у цьому слові немає апострофа);
  • сладкоежка – ласун/ласунка;
  • вкусняшка – смаколик;
  • салфетка – серветка;
  • миндальное печенье – мигдалеве печиво;
  • приятого аппетита – смачного.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский понятие "маменькин сынок".

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