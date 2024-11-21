Как назвать украинским 'мучное' и 'жаркое': объяснение

Слова, связанные с продуктами, блюдами, их приготовлением и употреблением, сопровождают нас буквально каждый день. Но умеете ли вы правильно называть такие предметы и понятия на украинском языке?

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Углубить свои знания можно с помощью урока, который опубликовала филолог и популяризатор украинского Мария Словолюб. В своем TikTok-блоге она выложила урок со "вкусной" лексикой.

Блогер дала целый перечень слов для тех, кто желает лучше общаться на родном языке. Она рассказала о некоторых блюдах и продуктах, а также причастны к "вкусной" теме словах, которые многие привыкли называть на русском, и правильно перевела их названия. Вот какой словарик получился в результате:

мучное – борошняні вироби;

творог – сир (твердий сир, кисломолочний сир);

блинчики – млинці, можна також вживати діалектний варіант налисники;

пирожное – тістечко;

глоток – ковток;

селедка – оселедець;

жаркое – печеня;

морковный сок – морквяний сік (зверніть увагу, у цьому слові немає апострофа);

сладкоежка – ласун/ласунка;

вкусняшка – смаколик;

салфетка – серветка;

миндальное печенье – мигдалеве печиво;

приятого аппетита – смачного.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский понятие "маменькин сынок".

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