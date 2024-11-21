Как назвать украинским "мучное" и "жаркое": объяснение
Слова, связанные с продуктами, блюдами, их приготовлением и употреблением, сопровождают нас буквально каждый день. Но умеете ли вы правильно называть такие предметы и понятия на украинском языке?
Углубить свои знания можно с помощью урока, который опубликовала филолог и популяризатор украинского Мария Словолюб. В своем TikTok-блоге она выложила урок со "вкусной" лексикой.
Блогер дала целый перечень слов для тех, кто желает лучше общаться на родном языке. Она рассказала о некоторых блюдах и продуктах, а также причастны к "вкусной" теме словах, которые многие привыкли называть на русском, и правильно перевела их названия. Вот какой словарик получился в результате:
- мучное – борошняні вироби;
- творог – сир (твердий сир, кисломолочний сир);
- блинчики – млинці, можна також вживати діалектний варіант налисники;
- пирожное – тістечко;
- глоток – ковток;
- селедка – оселедець;
- жаркое – печеня;
- морковный сок – морквяний сік (зверніть увагу, у цьому слові немає апострофа);
- сладкоежка – ласун/ласунка;
- вкусняшка – смаколик;
- салфетка – серветка;
- миндальное печенье – мигдалеве печиво;
- приятого аппетита – смачного.
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