Как на украинском сказать 'кружится голова': правильный перевод

Важно искоренять суржик и русизмы с украинского языка. Некоторые закрепившиеся в бытовом употреблении фразы и словосочетания являются типичной языковой калькой, которую следует заменить на аутентичные украинские слова.

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Например, многие употребляют выражение "кружится голова". OBOZ.UA разбирался, как его следует перевести на украинский.

Если человек говорит, что у него "кружится голова" или у него началось "головокружение", он использует русизмы, имеющие меткие заменители в украинском языке.

Следовательно, словосочетание "кружится голова" следует заменить на "паморочиться голова".

Например:

Вісім секунд після запуску , — Фред попустив краватку, бо голова у нього починала паморочитися голова.

До полудня, коли в голові в нього вже почало паморочитися від спеки, він раптом зробив відкриття. (Джек Лондон).

Марі довелося пролежати в ліжку майже цілий тиждень, бо, як тільки вона вставала, в неї починало паморочитися в голові. (Ернст Гофман).

К выражению "кружится голова" можно подобрать синонимы:

макітритися;

хмеліти.

Если же человек говорит, что испытывает головокружение, такое состояние следует перевести как "запаморочення".

Якщо це було звичайне тимчасове запаморочення, то мій мобільний телефон має лежати в сумці. (Ірен Роздобудько).

Коли я ввійшов, гамір голосів, що відбивалися від високих голих стін, різке світло, що падало з неба, дробилося в шибках і кидало. відблиски по всій кімнаті, викликали в мене ніби запаморочення. (Альбер Камю).

Вместо "запаморочення" можно использовать следующие синонимы:

очманіння;

одур;

заморока;

запаморока.

Кстати, часто можно услышать такое интересное выражение как "попытать счастья". Что он означает и какими синонимами его можно заменить – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как сказать по-украински "понарошку".

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