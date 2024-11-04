Как интересно заменить слово 'ніколи': фразеологизмы на все случаи жизни

Носителя языка всегда отличает богатство слов и выражений, которые этот человек использует для передачи своих мыслей. Конечно, в этом очень помогают фразеологизмы, которых в украинском языке очень много.

Видео дня

Для примера возьмем слово "ніколи". Его можно заменить в предложении или усилить значение, используя определенное образное выражение. А какое именно это может быть выражение, рассказала в своем TikTok автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний.

Вот варианты, которые предложила она:

як півень на місяць скочить;

як рак на дуба вилізе та свисне;

як бабак на горі свисне;

як свиня на небо гляне;

як свої вуха побачиш;

як свою потилицю побачиш..

Впрочем, этими вариантами все не ограничивается. Словари предлагают еще несколько фраз взамен слова "ніколи". Среди них такие:

ніколи в світі;

тоді буде, коли рак на оборі свисне;

коли на долоні волосся виросте;

не бачити, як свого носа.

Языковеды утверждают, что в разговорной речи можно найти еще больше колоритных вариантов. Попытайтесь вспомнить самостоятельно, какие используете вы или ваше окружение.

Кстати, распространенная фраза с этим значением "після дощика в четвер" украинскому языку в действительности не свойственна. Это заимствование из русского. Поэтому им лучше не использоваться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает игривый украинский фразеологизм "пускати бісики".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.