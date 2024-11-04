Как интересно заменить слово "ніколи": фразеологизмы на все случаи жизни
Носителя языка всегда отличает богатство слов и выражений, которые этот человек использует для передачи своих мыслей. Конечно, в этом очень помогают фразеологизмы, которых в украинском языке очень много.
Для примера возьмем слово "ніколи". Его можно заменить в предложении или усилить значение, используя определенное образное выражение. А какое именно это может быть выражение, рассказала в своем TikTok автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний.
Вот варианты, которые предложила она:
- як півень на місяць скочить;
- як рак на дуба вилізе та свисне;
- як бабак на горі свисне;
- як свиня на небо гляне;
- як свої вуха побачиш;
- як свою потилицю побачиш..
Впрочем, этими вариантами все не ограничивается. Словари предлагают еще несколько фраз взамен слова "ніколи". Среди них такие:
- ніколи в світі;
- тоді буде, коли рак на оборі свисне;
- коли на долоні волосся виросте;
- не бачити, як свого носа.
Языковеды утверждают, что в разговорной речи можно найти еще больше колоритных вариантов. Попытайтесь вспомнить самостоятельно, какие используете вы или ваше окружение.
Кстати, распространенная фраза с этим значением "після дощика в четвер" украинскому языку в действительности не свойственна. Это заимствование из русского. Поэтому им лучше не использоваться.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает игривый украинский фразеологизм "пускати бісики".
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