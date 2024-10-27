"Пускати бісики": что означает игривый украинский фразеологизм
Фразеологизмы придают языку особый колорит. Украинский язык очень богат и благозвучен, а пословицы и поговорки вобрали в себя мудрость, юмор и традиции из глубины веков.
Многие слышали игривый фразеологизм "пускати бісики". OBOZ.UA рассказывает, что он означает и какие есть синонимы.
"пускати бісики" означает заигрывать с кем-нибудь или поглядывать на кого-то, привлекая к себе внимание. Так также говорят об особом виде кокетства глазами, взглядом.
Этот фразеологизм часто встречается у классиков.
І кожна панянка навперейми перед подругою наряджалася якнайкраще, були й такі, що й бісики перед дзеркалом учились пускати (Панас Мирний).
А то сама Тонька присіла на колесі біля нього, бісики очима пускала (О. Гончар).
Як стрінеться де-небудь з Мариною, то знай пуска їй бісики очима (Панас Мирний).
Синонимами этого фразеологизма являются:
- грати очима;
- смалити халявки;
- підбивати клинці;
- стріляти очима;
- пускати ґедзики.
Сиджу я під образами… очима на Тетяну спідлоба ґедзики пускаю. А вона червоніє і не знає, чи сміятися, чи ніяковіти (М. Стельмах)
Олеся стріляла на Остапа очима, а він того й не помічав, тільки на Марічку дивився.
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