Как и когда правильно купаться на Крещение: нужно ли нырять

6 января православные христиане празднуют Крещение (Иордан), сопровождаемое народной традицией — погружением в ледяную воду. Этот обряд, получивший популярность в ряде стран, не является церковным ритуалом, а скорее давней традицией.

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Погружение в воду считалось очищением от грехов еще в XVI–XVIII веках. Однако даже тогда купание было противоречивым, ведь считалось рискованным для здоровья. Популярность крещенских купаний возросла в 1980-х годах, когда появился интерес к церковным традициям. В настоящее время в обряде принимают участие не только православные христиане, но и люди других верований. OBOZ.UA рассказывает о правилах безопасного купания на Иордан.

Когда купаться на Крещение 2025 года

Точное происхождение традиции купания на Крещение неизвестно. Первые письменные упоминания о самом празднике датируются 1149 годом и появляются в русской Летописи. Однако чествование воды в конце зимнего цикла праздников достигает еще дохристианских времен. В полночь люди набирали воду из рек и колодцев, считая ее целебной. Также собирали снег для магических ритуалов: девушки умывались талой водой для красоты, ею обрызгивали хозяйство, а снег добавляли в корм скоту и обтирали им тело для здоровья и изобилия.

Верующие купаются в проруби после восхода солнца в канун Иордана и утром 6 января, на сам праздник Крещения.

Важно помнить, что церковь отмечает: купание не смывает грехи, а является символическим обрядом. По свидетельству митрополита Иллариона Огиенко, церковь долгое время боролась с народными обычаями, связанными с купаниями в ледяной воде, но впоследствии приняла их. Сегодня проруби освящают священники. Однако Православная церковь Украины подчеркивает, что этот обряд не является обязательным для христиан и не смывает грехи, а лишь воссоздает библейский сюжет крещения Иисуса в Иордане.

Купание на Крещение: правила безопасности

Ввиду популярности обряда его пытаются проводить организованно и безопасно. Места для купания освящаются священником и проверяются на безопасность. Во время купания рядом дежурят медики и спасатели. Погружаться в прорубь нужно ненадолго, однократно или трижды. Важно не нырять с головой. После купания необходимо быстро согреться: снять мокрую одежду, одеться в сухую, выпить теплого чая и завернуться в одеяло. Употребление алкоголя до и после купания категорически запрещено.

Безопасное купание на Крещение: пять важных правил

Советы медиков и спасателей относительно безопасного погружения в прорубь на Крещение, включая противопоказания и рекомендации по подготовке.

Купание в ледяной воде на Крещение – давняя традиция, которой придерживаются многие украинцы. Однако погружение в прорубь может быть опасным для здоровья, если не соблюдать определенные правила. Медики и спасатели отмечают важность ответственного подхода к этому обряду. Чтобы купание принесло только положительные эмоции и не причинило вреда, следует ознакомиться с пятью ключевыми правилами безопасного погружения.

Правило 1: Подготовка – залог безопасности

Резкое погружение в холодную воду может привести к серьезным последствиям для организма, даже у здорового человека. Это может вызвать головокружение, тошноту, шум в ушах, спазм сосудов, аритмию, рефлекторную остановку сердца и судороги. Поэтому, прежде чем нырять в прорубь, необходимо заранее подготовить свой организм к холодовому стрессу, постепенно закаляясь.

Правило 2: Соблюдайте технику погружения

Перед заходом в воду необходимо произвести интенсивную разминку, чтобы разогреть мышцы. Погружаться нужно постепенно, не ныряя резко. Начните с умывания лица, обтирания груди, живота и спины, и только после этого погружайтесь по шею. Погружение с головой может привести к резкому переохлаждению. Оптимальное время пребывания в ледяной воде для неподготовленных людей – 3-5 секунд. Закаленные могут увеличить время до 2 минут.

Правило 3: Никаких алкогольных напитков

Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки для "согревания" перед или после купания. Алкоголь расширяет сосуды, что приводит к быстрой потере тепла и переохлаждению. Курение также негативно влияет на кровообращение и ускоряет охлаждение организма.

Правило 4: Быстрое согревание после купания

Сразу после выхода из воды необходимо быстро снять мокрую одежду, растереться полотенцем и одеться в теплую и сухую одежду. Одежда должна быть удобной и просторной, с минимальным количеством застежек.

Правило 5: Здоровье – превыше всего

Купаться в проруби разрешается только полностью здоровым людям. Перед погружением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Существует ряд противопоказаний, при которых купание в ледяной воде категорически запрещено.

Кому нельзя купаться в проруби на Крещение

От купания на Крещение стоит отказаться людям с воспалительными заболеваниями носоглотки, ушей, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной, эндокринной, дыхательной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта, кожными и венерическими заболеваниями, а также беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети старшего возраста могут купаться только под присмотром взрослых. Важно также выбирать для купания только специально оборудованные места с проверенным дном.

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