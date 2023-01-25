Как и где должны вручать повестки во время мобилизации в Украине: в ВСУ объяснили нюансы

В Украине уже 11 месяцев продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые были введены в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Повестки потенциальным призывникам могут быть вручены в любом месте, не запрещенном законодательством.

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Обо всех нюансах этого процесса рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, сообщает "Армия Inform". Отмечается, что их могут вручать не только представители территориального центра комплектования и социальной поддержки, но и другие должностные лица, например, руководители учреждений, организаций и предприятий, где работают призывники, или руководители ЖЭКов, ОСМД и другие уполномоченные должностные лица.

В случае, если призывник в присутствии свидетелей отказывается подписью подтвердить получение повестки, к нему может быть применена ответственность согласно законодательству, в частности, административная. При этом, если призовник уже прошел сверку, медкомиссию для призыва и избежал отправления в воинскую часть, наступает уголовная ответственность.

Горбач призвал каждого гражданина Украины осознать всю ответственность, которая на него возложена законодательством, и с пониманием отнестись к происходящим в государстве мобилизационным мерам.

Напомним: OBOZREVATEL собрал разъяснения по поводу того, почему в Украине усилили мобилизацию и что грозит за неявку в военкомат. По информации пользователей сети, недавно повестки начали раздавать не только на улицах, но и в парикмахерских, на рынках и ярмарках. В Киеве мобилизационные листы расклеивают у подъездов домов.

В то же время, адвокат Андрей Новак ранее объяснял, что в Украине вручить повестку на улице – законно, но, например, сажать человека в авто и принудительно везти в военкомат, даже в сопровождении правоохранительных органов, – противозаконно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ВСУ заявили, что во время всеобщей мобилизации, которая началась в день полномасштабного вторжения РФ, нет никаких волн. В то же время, сейчас военнообязанных вызывают в ТЦК преимущественно с целью уточнения военно-учетных данных;

– не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, забронированные на ее период и во время действия военного положения учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином. Кто имеет право на бронирование во время военного положения, читайте в материале.

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