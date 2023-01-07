''Как грешник перед входом в рай'': сеть взбудоражило фото наместника Киево-Печерской лавры в день богослужения в храме Эпифания

Во время рождественского богослужения, которое правил в Успенском соборе Киево-Печерской лавры митрополит ПЦУ Эпифаний, на территории национального заповедника заметили "наместника Киево-Печерской лавры" Павла Лебедя. Представитель УПЦ МП, получивший из-за любви к роскоши и дорогим автомобилям прозвище "Паша Мерседес", стоял на обочине дороги и наблюдал за потоками верующих, спешащих на историческую литургию ПЦУ.

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Фотографию опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. И спровоцировал целую волну насмешливых комментариев и мемов от украинцев.

На фото Лебедь стоит за шлагбаумом возле большого знака с надписью "Предъявите пропуск". Пропуска у деятеля УПЦ МП, по видимому, не оказалось - поэтому он с "праздничным" выражением лица следит за людьми, которые спешат на службу в Успенский собор.

Это фото, автора которого Гончаренко не назвал, произвело в сети настоящий фурор.

Так, очень популярным стал мем, в котором обыгрывается известная фраза россиянки, которая после "бавовны" в Крыму бежала с оккупированного полуострова - и жаловалась, что очень не хотела ехать, потому что в захваченном Россией украинском городе Алушта ей было "тепло, по-домашнему".

Украинцы также высмеивали одиозного представителя УПЦ МП, еще недавно чувствовавшего себя в Киево-Печерской лавре хозяином.

"Подайте бедному на пропитание", "На болото и быстрее", "Как грешник перед входом в рай" – "Не пускают больше", – пишут комментаторы.

"И что, никто ни разу не плюнул ему в рыло?", "Паша Мерседес скучает, плак-плак", "Пусть Эпифаний служит!", "Паша такой к охране вот ключи от моего "гелика" можно теперь пройти?", "Когда она больше не твоя", "Не твоя - вот и кажешься", "Почему он еще гуляет на свободе?" – комментируют люди.

Многие комментарии яркое фото собрало и среди читателей OBOZREVATEL.

"У паши пропуск недействителен", "Паши мерседеса пора снова в кухарки", "Мерседесам путь закрыт!", "Ему место в храме сатаны", "Гнать на московию", "Надо запустить программу для московских попов в действии, по еБ* лу", "Почему не в женском платье", - пишут люди.

"Ни стыда, ни совести нет. Почему он еще на территории Украины? Или на них не распространяются законы?" – интересуются наши читатели.

Напомним, 5 января 2023 г. стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры окончательно передали государству. Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви Московского патриархата в украинское государство начала работу 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ МП и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Через три дня состоялось собственное возвращение культовых сооружений в собственность государства. Митрополит Павел Лебедь, который должен был подписать акт, не пришел на последнее заседание комиссии, что, впрочем, никак не помешало завершению передачи.

Уже на следующий день в УПЦ МП заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат ей до конца войны и начали угрожать криминалом за намерения руководства заповедника разрешить совершать рождественскую литургию в Успенском соборе митрополиту ПЦ Эпифанию. Именно во время литургии Лебедя и сфотографировали у шлагбаума.

Также сообщалось, что итальянская Сorriere della Sera потролила наместника Киево-Печерской лавры, рассказывая об агентах РФ в рясах. В своей публикации издание намекнуло на вымышленное украинцами прозвище Павла Лебедя, которого из-за безудержной любви к роскоши и шикарным авто называют "Паша Мерседес". В итальянской вариации прозвище трансформировалось у Padre Mercedes.