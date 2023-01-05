''Padre Mercedes'': итальянская Сorriere della Sera потролила наместника Киево-Печерской лавры, рассказывая об агентах РФ в рясах

Итальянская газета Corriere della Sera выпустила статью о священниках УПЦ МП, являющихся агентами страны-агрессора РФ в рясах. В этом материале журналисты потроллили наместника Киево-Печерской лавры.

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Они окрестили митрополита Павла (Лебедя) "Padre Mercedes". Так священнослужителя называют и в Украине. Свое прозвище "Паша-Мерседес" он получил за то, что пользуется дорогим автомобилем Mercedes.

Обложкой статьи стало фото митрополита. "Павел Лебедь, он же Паша Мерседес, наместник Киево-Печерской обители", – сказано в подписи.

В газете рассказали о том, как СБУ после обысков задержали более 30 священнослужителей и монахинь Украинской православной церкви Московского патриархата, обвинив их в государственной измене.

"В мае УПЦ МП провозгласила "полную независимость" от РПЦ, заявив, что "осуждает войну" и не соглашается с позицией московского патриарха Кирилла...не случайно украинская ветвь не провозгласила "автокефалию", православный термин, который используется для обозначения настоящей независимости и который имел бы в виду ее слияние с независимой Православной церковью Украины, против которой Москва выступает. И причина только одна: пророссийская УПЦ МП остается пророссийской", – говорится в статье.

В Corriere della Sera также упомянули о том, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

"Противник Евромайдана и участвовавших в нем студентов, заклятый враг мэра Киева Виталия Кличко и журналистов (несколько раз нападал на них, ломал конечности и проклинал), в 2021 году, по его собственному признанию, он не выдал полиции серийного убийцу, который убил 52 человека. Кроме того, в 2019 году Лебедь публично заявил, что Крым не является частью Украины. Почему "Паша Мерседес" сейчас не пользуется особой симпатией в столице, понять нетрудно", – так охарактеризовали митрополита.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не забирать у УПЦ МП храмы на территории Лавры.

– 2 января Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры были закрыты на замок, а двери опечатаны. Там работала комиссия музея.

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