Как граненый стакан стал символом СССР: кто его придумал

В советские времена было два вида посуды – повседневная и та, которую доставали из сервантов только на праздники. Среди повседневной посуды популярными были граненые стаканы (гранчаки).

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Гранеными стаканами пользовались везде – дома, в общественных местах, где гранчаки стояли в аппаратах с газировкой, в поездах, где в гранчаки наливали чай. Гранчак даже стал мерилом для сыпучих и редких ингредиентов в рецептах приготовления пищи. Более того, с помощью такого стакана лепили пельмени и вареники.

История возникновения стакана с гранями

Гранчаки придумали не в СССР. В Союзе их начали выпускать в 1943 году на заводе в городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область РФ). Его разработку приписывали автору монумента "Рабочий и колхозница" Вере Мухиной, которая впоследствии придумала пивную кружку.

Однако грани были замечены еще до 1943 года – на картинах художников. В частности, гранчак изображен на полотне испанского живописца Диего Веласкеса "Завтрак" (1617-1618).

Советские стандарты

Гранчаки в СССР имели 16 или 20 граней. Их высота составляла 10,5 см, а объем 250 миллилитров (до краев).

Стаканы с гранями изготовляли из толстого стекла, которое варили при температуре около 1500 градусов по Цельсию. Затем изделия обжигали и гранили по специальной технологии. Для большей крепости к стаканам добавляли свинец, чтобы он "играл" на свете.

Впоследствии гранчаки усовершенствовали. Появились новые формы и объемы стаканов (от 50 до 250 мл). Стоимость "стандартного гранчака" составляла 7 копеек.

Широкое использование гранчаков в СССР в быту

Граненый стакан, ставший неотъемлемой частью быта советских граждан, использовался не только для питья, но и для решения многих хозяйственных задач. Хозяйки применяли его для вырезания теста под вареники и пельмени, а также как мерную посуду в кулинарии, ориентируясь на рекомендации из Книги о вкусной и здоровой пище. Стаканом отмеряли не только жидкости, но и сухие ингредиенты, такие как мука или семена.

В холодный сезон гранчак становился помощником в борьбе с влагой — его ставили между оконными рамами, наполнив солью, чтобы предотвратить образование инея. Не менее популярен был стакан и среди дачников, выращивавших в нем рассаду, используя его практичность и компактность.

Граненый стакан также запечатлелся в культуре благодаря легендам и народному юмору. Считается, что популярная фраза "поймем на троих" возникла из-за того, что бутылка водки делилась идеально на три стакана. А его доступная цена – три копейки – дала жизнь выражению "простой, как три копейки".

Даже кризис 1980-х, когда гранчаки вдруг начали взрываться из-за смены технологии производства, не затмил их репутацию. Благодаря доработке технологий стакан остался культовым предметом советского быта и до сих пор вызывает ностальгию у многих поколений.

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