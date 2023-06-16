Как действуют таблетки для обеззараживания воды: где можно их достать

Подрыв кафирами Каховской ГЭС спровоцировал катастрофические последствия. После террористического акта поверхностные воды пострадавших территорий имеют высокий уровень загрязнения. Подтопление или полное уничтожение сельскохозяйственных угодий, канализационных сооружений и кладбищ приводит к распространению и размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, грибков и возбудителей тяжелых болезней.

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Неочищенную воду не рекомендуют ни использовать в хозяйстве, ни, тем более, пить – иначе острых инфекций не миновать. В Минздраве рассказали, где получить и как пользоваться таблетками для обеззараживания воды.

Куда обратиться, чтобы получить таблетки

Жителям пострадавших районов советуют употреблять только привозную бутилированную воду, а также воду из систем централизованного снабжения.

Самым эффективным средством для очистки воды являются специальные таблетки для обеззараживания. По информации Минздрава, они поставляются в близлежащие к трагедии регионы централизованно, то есть с их получением не должно возникать никаких проблем.

Чтобы получить таблетки, следует обратиться к:

представителям центров контроля и профилактики заболеваний;

представителям местных властей, органов местного самоуправления;

представителям выездных бригад ЦКБХ.

Действие таблеток

Таблетки для обеззараживания уничтожают как бактерии, так и бактериальные споры, а также болезнетворные грибки, вирусы, цисты.

Ученые доказали их эффективность против вирусов, которые вызывают ряд болезней, включая холеру, дизентерию, брюшной тиф, полиомиелит и другие острые кишечные инфекции.

Правила использования и дозировка

Таблетки нельзя проглатывать. Перед использованием необходимо внимательно соблюдать дозировку. Действовать таблетка начинает, когда после растворения прошло минимум 30 минут. Раньше этого времени очищенную воду употреблять нельзя.

Если вы набрали сильно загрязненную воду из поверхностных водоемов и открытых колодцев) перед использованием таблеток необходимо соблюдать следующие правила:

Вода должна отстояться в емкости. Для обеззараживания используют исключительно отстоявшуюся воду, без признаков осадка. Воду нужно отфильтровать. Помогут в этом фильтр для воды или несколько слоев чистой ткани, бумажное полотенце, фильтр для кофе или бумажные салфетки.

Следуйте инструкциям. Растворить таблетку можно в том количестве отстоянной и отфильтрованной воды, указанной на упаковке.

Если вы набрали воду из скважин, колодцев и она не имеет видимых признаков загрязнения, не тешьте себя заранее мыслью о ее безопасности. Такую воду обязательно нужно очистить, ведь она может быть загрязнена микроорганизмами.

Какую воду использовать запрещено

Нельзя использовать воду, имеющую хотя бы один из следующих признаков:

неприятный или резкий запах;

нехарактерный цвет желтоватых, зеленоватых и других оттенков;

поверхность воды в емкости покрылась странной пленкой;

на поверхности воды начинает образовываться белая или мутная пена.

Кроме вышеуказанных ограничений, нельзя также смешивать таблетки с кислотными растворами (это спровоцирует процесс выделения токсического газа), сжигать их или вдыхать высвобождаемые пары пара при растворении.

Хранить таблетки нужно в сухих местах с достаточным уровнем проветривания, конечно же, подальше от детей.

Кстати, в представительстве природоохранной организации Greenpeace заявили, что из-за подрыва Каховской ГЭС затоплены 32 завода, АЗС, теплоэлектростанции и склады.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате подрыва Каховской ГЭС затопленными остаются 45 населенных пунктов, 28 из них расположены на правом берегу Днепра, еще 17 – на оккупированном левобережье Херсонщины.

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