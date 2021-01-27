На британском заводе по производству вакцины AstraZeneca нашли подозрительную посылку: людей эвакуировали
Завод фармацевтической компании Wockhardt на севере Уэльса (Великобритания), который производит вакцину против COVID-19 от AstraZeneca, частично эвакуировали из-за подозрительной посылки.
Как пишет Reuters, компания уведомила полицейских о том, что получила пакет с подозрительным содержимым, утром среды, 27 января.
Правоохранители сообщили, что этим инцидентом в промышленной зоне Рексхэм занимается подразделение по обезвреживанию бомб. Копы посоветовали местным жителям избегать района.
"По совету специалистов мы частично эвакуировали объект в ожидании полного расследования. Безопасность наших сотрудников и непрерывность производства имеют первостепенную важность", – говорится в сообщении предприятия.
В компании работает 400 человек. Количество эвакуированных не уточняется.
Известно, что завод, управляемый индийской компанией Wockhardt, обеспечивает заключительные этапы производства препарата для цепочки поставок AstraZeneca в Великобритании.
AstraZeneca должна поставить в Соединенное Королевство 100 миллионов доз вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом.
Как писал OBOZREVATEL:
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