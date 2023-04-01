Как действовать в случае вручения повестки не по месту жительства во время военного положения в Украине: объяснение юриста

В Украине продолжается военное положение, в рамках которого военнообязанным могут вручить повестку в общественных местах, на блокпостах, на улице и даже на работе. Однако, если человек получил этот документ за пределами региона, где зарегистрировано его место жительства, то его юридическая сила достаточно сомнительна.

Видео дня

Соответствующее разъяснение предоставил изданию "НВ" юрист Arzinger Ростислав Небельский. Он пояснил, что личное дело каждого военнообязанного находится в ТЦК по месту регистрации, и если он получит повестку в другом регионе, то технически не сможет пройти необходимые процедуры.

Кроме того, по словам юриста, возникает также вопрос полномочий – могут ли представители территориального центра комплектования определенного города направлять лицо для прохождения определенных действий вне своего населенного пункта.

Специалист подытожил, что из-за таких неточностей юридическая сила повестки могла быть подвергнута сомнению.

В то же время, в Украине законом не регламентирован перечень мест для вручения повесток военнообязанным. Поэтому во время военного положения мужчина может получить ее где угодно от должностных лиц ТЦК, соответствующих органов местного самоуправления, работодателей, руководителей учебных заведений, управляющих многоквартирных домов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Раде думают о возможности "вручать" военнообязанным гражданам повестки с помощью мессенджеров. Но говорить о наличии какого-либо законодательного документа на этот счет рано;

– адвокат Ирина Леонова пояснила, что вручение повестки не по месту жительства является незаконным, поскольку учет военнообязанных осуществляется по месту регистрации. По ее словам, следует учитывать, что представители ТЦК не имеют права направлять для прохождения каких-либо действий в центры комплектования в другой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!