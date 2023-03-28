Могут ли мобилизовать военнообязанного не по месту регистрации во время военного положения: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение. Соответственно, мужчины военнообязанного возраста получают повестки и призываются на военную службу.

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Обычно повестки вручают по месту жительства человека, однако не всегда. OBOZREVATEL выяснил, могут ли мужчине вручить повестку не по месту прописки, в частности, если он находится в другой области.

Согласно законодательству, призывники (18-27 лет) и военнообязанные (18-60 лет) украинцы состоят на воинском учете по территориальной принадлежности. Так что вручать повестку от Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), к которому человек не приписан, не должны.

"Вручение повестки не по месту жительства незаконно, поскольку учет военнообязанных осуществляется по месту регистрации", – пояснила адвокат Ирина Леонова.

Как поступать, если вручают повестку в "чужом" месте?

При вручении повестки следует учитывать, что представители ТЦК не имеют права направлять для прохождения каких-либо действий в центры комплектования в другой области.

В то же время они могут направить в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных по месту нахождения на учете.

Адвокат советует объяснить, почему вы находитесь в том или ином месте, сообщить, что стоите на воинском учете в другом населенном пункте.

Если повестку все равно вручают, можно настаивать на составлении акта об отказе от ее получения.

В каких вариантах можно отказаться от повестки?

Правозащитник напомнила, в каких случаях военнообязанные могут на законных основаниях отказаться от получения повестки:

– если в бланке неправильно указано ФИО человека – это основание полагать, что повестка адресована другому человеку;

– если повестку вручает неуполномоченное лицо;

– в случае, если на документе нет печати ТЦК и СП/подписи военного комиссара;

– если вручают бланк повестки старого образца.

Отказываясь от повестки, следует озвучить причины, что уполномоченные лица должны составить акт об отказе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вручить повестку могут и мужчинам, снятым с воинского учета в мирное время. Кроме того, могут быть призваны в ВСУ украинцы, которые имеют определенные заболевания, но не способны документально доказать свое состояние здоровья во время прохождения медкомиссии.

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