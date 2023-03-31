Законно ли вручение повесток на предприятиях и блокпостах во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине законом не регламентирован список мест для вручения повесток военнообязанным. Поэтому во время военного положения мужчина может получить ее где угодно, в том числе и на предприятии или блокпосту, в общественном месте или на улице.

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Вручать же повестки могут должностные лица ТЦК, соответствующие органы местного самоуправления, работодатели своим работникам, руководители учебных заведений, управители многоквартирных домов. OBOZREVATEL рассказывает об особенностях вручения повесток на блокпостах и предприятиях в условиях войны, опираясь и на опыт мобилизованных.

На практике избежать повестки, говорят военные, пожалуй, было бы невозможно. Начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко подчеркнул, что не помнит такого, чтобы человек, которому пытались вручить повестку где-либо, не взял ее. По его словам, мужчине разъясняют: в центр комплектования нужно прийти для уточнения своих учетных данных, а не на войну.

Программист Сергей из Сум, который жил во Львове и в 2022-м получил повестку на блокпосту, спорить не стал. Он взял документ и спустя четыре дня отправился в Территориальный центр комплектования. Там написал заявление о том, чтобы сняться с воинского учета в Сумах и стать во Львове и получил направление на медкомиссию.

Путь от получения повестки на блокпосту к тому дню, когда Сергей пришел к двери ТЦК с вещами, занял две недели.

"Мыслей о том, чтобы скрыться после получения повестки, не появлялось. У меня была военная кафедра в вузе. Имею специальность артиллериста и это безопаснее, чем быть пехотинцем – будем на каком-то расстоянии от врага стоять. Поэтому мне было спокойнее за свою жизнь", – признался мобилизованный в комментарии "УП".

Отмечается, что украинские Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы. – Ред.) до войны не были готовы в вопросе воинского учета.

"Когда в жизни военнообязанного что-то меняется – женился, родился ребенок, изменилось состояние здоровья, получил новое образование, работу – он должен прийти в военкомат и сообщить об этом. Но большинство в военкомат обращалось только тогда, когда им что-то очень нужно. И это привело к большой проблеме: есть куча неактуальных данных", – объяснил адвокат-волонтер движения Адвокаты ВСУ, CEO Rostrum Law Office Артем Крикун-Труш.

Поэтому массовая раздача повесток на блокпостах и улицах в Украине стала, в частности, попыткой решить эту проблему: чтобы обновить те данные, которые военнообязанные давно должны были предоставить сами.

Однако существовало и другое решение, о котором напоминает Александр Тищенко: по закону, во время военного положения человек сам должен был бы прийти в центр комплектования, без всяких повесток.

Именно так и поступило значительное количество украинцев в первые дни полномасштабного вторжения.

Патрули же ТЦК начали ходить с пустыми бланками с печатью и с подписью начальника центра комплектования, хотя по закону каждый бланк уже должен быть заполнен на конкретного человека. Однако понятно, объясняют военные, что на практике следование букве закона поразительно сокращало бы возможности центров комплектования набрать необходимое количество людей. И в итоге сказалось бы на обороноспособности страны.

"У меня возникает вопрос к тем, кто рассказывает о правовых аспектах работы ТЦК, о том, как неправильно вручают повестки. А почему юристы не скажут: "Ребята, а чего вы не поступаете правильно: объявили мобилизацию – должны прийти без повестки"? Юристы почему-то становятся на другую сторону. У нас же, кроме прав, есть еще и обязанности. Но почему-то о них предпочитают забывать", – отметил представитель ТЦК Александр Тищенко.

По его словам, чаще всего повестки вручаются на предприятиях, на блокпостах и по месту жительства. Однако, признает он, в последнем варианте почти никто не открывает дверь.

В одном случае адвокат Крикун-Труш рекомендует все же отказываться от повестки. Это когда человек уехал на короткий срок по своим делам или в командировку в другую область, а на блокпосту его пытаются вызвать в местный ТЦК.

"Пусть составляют акт отказа. Вы не меняли место жительства, и они не имеют к вам отношения. Если ты уехал в другой регион, то обязан в течение семи дней стать на воинский учет только в двух случаях: изменил регистрацию или ты внутренне перемещенное лицо", – объяснил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский заявил, что в Раде все еще думают о возможности "вручать" военнообязанным повестки онлайн с помощью мессенджеров. По его словам, говорить о наличии какого-либо законодательного документа на этот счет рано.

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