Как будет работать почта и другие операторы на праздники: опубликованы графики

Крупные операторы почтовой связи Украины – "Укрпошта", "Новая почта" и "Meest" – опубликовали график работы на новогодние праздники.

Согласно сообщениям пресс-служб, на Новый год и Рождество компании будут работать по сокращенному графику или вовсе не будут обслуживать клиентов.

"Укрпошта"

1 и 7 января будут работать только дежурные отделения национального почтового оператора. В другие дни и на время локдауна – с 8 по 24 января – "Укрпошта" работает по стандартному графику.

Отмечается, что во время действия "Счастливых часов для платежей" при оплате до 13:00 коммунальных и других платежей клиенты платят вдвое меньшую комиссию. А получить и отправить посылку в отделениях "Укрпошти" будет удобнее без очередей во второй половине дня, после 13:00.

"Новая почта"

В пятницу, 1 января, отделения "Новой почты" работать не будут. 7 января отделения также будут закрыты. 8 января и в другие непраздничные дни НП работает в обычном режиме.

Meest

1 и 7 января отделения "Meest" не работают. В компании отметили, что уже 2 января адресная доставка будет осуществляться до 19:00. Также прием и выдача отправлений из отделений будет осуществляться по графику субботнего дня.

Кроме того, прием и выдача отправлений из партнерских мини-отделений будет осуществляться в соответствии с указанными графиков работы. А прием и выдача отправлений с почтоматов будет осуществляться в соответствии с графиками работы локаций, на которых они работают.

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