Як працюватиме пошта та інші оператори на свята: опубліковано графіки

Олексій Тітофф Суспільство 19:24, 31.12.2020 Оновлено: 21:17, 31.12.2020

Великі оператори поштового зв'язку України – "Укрпошта", "Нова пошта" та "Meest" – опублікували графік роботи на новорічні свята.

Згідно з повідомленнями пресслужб, на Новий рік і Різдво компанії працюватимуть за скороченим графіком або зовсім не будуть обслуговувати клієнтів.

"Укрпошта"

1 та 7 січня працюватимуть тільки чергові відділення національного поштового оператора. В інші дні та на час локдауну – з 8 по 24 січня – "Укрпошта" працює за стандартним графіком.

Зазначається, що під час дії "Щасливих годин для платежів" у разі оплати до 13:00 комунальних та інших платежів клієнти платять удвічі меншу комісію. А отримати і відправити посилку у відділеннях "Укрпошти" буде зручніше без черг у другій половині дня, після 13:00.

"Нова Пошта"

У п'ятницю, 1 січня, відділення "Нової пошти" не працюватимуть. 7 січня відділення також будуть закриті. 8 січня та в інші несвяткові дні НП працює у звичайному режимі.

Meest

1 та 7 січня відділення "Meest" не працюють. У компанії зазначили, що вже 2 січня адресна доставка здійснюватиметься до 19:00. Також прийом і видача відправлень із відділень буде здійснюватися за графіком суботнього дня.

Крім того, прийом і видача відправлень із партнерських мінівідділень здійснюватиметься відповідно до зазначених графіків роботи. А прийом і видача відправлень із поштоматів буде здійснюватися згідно з графіками роботи локацій, на яких вони працюють.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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