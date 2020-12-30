Озвучен график работы транспорта в новогоднюю ночь в Киеве

Наземный общественный транспорт Киева в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, будет работать на два часа дольше.

Как сообщила пресс-служба КГГА, движение трамваев и троллейбусов, которые проходят возле станций метрополитена, будет согласовано с расписанием последних поездов метро.

Также столичное метро будет работать на два часа дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время, из центра города – около 2:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции.

На станции "Золотые ворота" 31 декабря, 1 и 7 января возможно кратковременное закрытие на вход, чтобы все желающие могли добраться на Софийскую площадь.

На станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" возможно ограничение входа во избежание давки на платформах.

Как сообщал OBOZREVATEL, круглосуточно также будет работать столичный фуникулер в новогоднюю ночь.