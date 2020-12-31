Как будут работать банки на новогодние праздники: НБУ опубликовал график

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банков на новогодние праздники.

31 декабря до 13:00 через системы электронных платежей осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

График работы в 2021 году:

1 января банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января.

1-3 января участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями. В этот период депозитарий НБУ не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты.

4-6 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

День работы банковской системы Украины переносится с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.

В период с 31 декабря до 4 января действует официальный курс гривни к иностранным валютам, рассчитанный НБУ 30 декабря. 1-3 и 7-10 января банки могут осуществлять кассовые операции.

Банки также должны обеспечить в этот период бесперебойную работу банкоматов, а также пополнять их наличностью для обслуживания клиентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, началом локдауна в Украине выбрали 8 января. Именно такая дата была предложена аналитиками Совета национальной безопасности и обороны и Министерства здравоохранения.